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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:15

ICAN espera que Trump, Putin y Xi aborden la eliminación de sus arsenales nucleares

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Ginebra, 16 nov (EFE).- La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) dio este lunes la bienvenida a la anunciada reunión esta semana de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, y señaló que en ella debe abordarse la eliminación de arsenales nucleares.

Por EFE
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"ICAN acoge favorablemente medidas para reducir las tensiones nucleares, pero cualquier negociación debe tener como objetivo la eliminación de los arsenales", subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Melissa Park.

Recordó los esfuerzos en ese sentido iniciados en los años 80 del siglo pasado por el líder soviético Mijaíl Gorbachov y el presidente estadounidense Ronald Reagan, y llamó a "culminar lo que se comenzó a debatir entonces, la abolición de todas las armas nucleares".

ICAN, galardonada con el Nobel de la Paz en 2017, destacó que será la primera reunión trilateral entre los líderes de los países que poseen los mayores arsenales nucleares del mundo.

El encuentro entre Trump, Xi y Putin tendrá lugar durante la celebración de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China), los días 18 y 19 de noviembre.

Según señaló la Casa Blanca, la reducción de las armas nucleares será el principal tema a tratar en el histórico encuentro.

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