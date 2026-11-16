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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:40

Irán advierte a EEUU que no es Cuba para bloquearlo ni Venezuela para forzarlo a rendirse

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Teherán, 16 nov (EFE).- Irán advirtió a Estados Unidos de que no es Cuba ni Venezuela y que no conseguirá doblegarlo mediante bloqueos y sanciones económicas, y cuestionó la eficacia de las presiones estadounidenses contra la República Islámica, en medio de la guerra y del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

Por EFE
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“Irán no es Cuba, a la que se puede someter a un bloqueo, ni Venezuela, a la que se puede obligar a rendirse”, aseveró el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del domingo, en referencia a la operación estadounidense que culminó con la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado y a las presiones de Washington sobre La Habana.

El diplomático cuestionó la eficacia de la presión económica estadounidense contra su país, sometido a un cerco naval y a una intensificación de las sanciones, incluidas las impuestas a sus aerolíneas en el marco de la operación 'Paria Económico', a la que se sumó 'Puerta de Hierro', destinada a restringir el transporte de mercancías sancionadas por rutas terrestres y por el mar Caspio, con el objetivo de forzar la rendición de Teherán.

Garibabadi sostuvo que Washington no ha logrado sus objetivos mediante estas medidas, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendiera el martes pasado estas acciones al asegurar que las sanciones están surtiendo efecto y advertir de que los iraníes "al final tienen que comer".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, denunció estas afirmaciones de Rubio como una "amenaza abierta y descarada de matar de hambre a los iraníes".

En octubre, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, había reconocido que muchos iraníes tienen dificultades incluso para conseguir "el pan de cada día" debido a la guerra y a la incertidumbre que atraviesa el país.

La golpeada economía iraní se ha deteriorado tras casi nueve meses de guerra y la intensificación de las sanciones en su contra y registra una inflación interanual del 89 %, mientras su producto interior bruto (PIB) se contrajo un 10,1 % interanual entre el 21 de marzo y el 20 de junio y su moneda nacional ha perdido un 66 % de su valor frente al dólar desde el estallido del conflicto el 28 de febrero.

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