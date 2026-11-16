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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:45

Jordania bloquea Telegram por "propagación del extremismo" tras ataques terroristas

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Amán, 16 nov (EFE).- Las autoridades jordanas bloquearon este lunes la aplicación de mensajería Telegram al considerar que sirve como espacio para la "propagación del extremismo y la radicalización", una medida adoptada en plena ofensiva contra el terrorismo tras los dos recientes ataques que golpearon el país.

Por EFE
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La Dirección de Seguridad Pública informó en un comunicado de que el bloqueo forma parte de los esfuerzos continuos para "reforzar la seguridad digital, proteger a los usuarios y mitigar los riesgos y las prácticas ilícitas" en internet que, según advirtió, "afectan a la seguridad nacional".

El departamento policial explicó que su decisión responde al compromiso de combatir cualquier uso de plataformas digitales que facilite amenazas, extorsiones, difusión de contenido ilegal o intentos de promover el extremismo, acciones que "amenazan la seguridad social y los intereses nacionales".

La restricción entra en vigor en un clima de máxima alerta en el reino hachemita tras dos atentados terroristas registrados en menos de un mes.

Apenas un día antes del bloqueo de la red social, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó a muerte en primera instancia a los tres autores del atentado contra la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, en la provincia de Karak, en el que murieron nueve personas y cerca de cuarenta resultaron heridas, atribuido al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Entre los siete delitos imputados por el Tribunal a los condenados figuraba precisamente la promoción de las ideologías de una organización terrorista.

La tensión se vio agravada también el pasado 5 de noviembre con un ataque con arma blanca en Amán en el que falleció un policía y otro agente resultó herido, un suceso que las autoridades calificaron de acto terrorista.

A raíz de estos episodios, el Gobierno jordano emprendió una reforma para endurecer las penas contra el terrorismo, elevando las condenas mínimas de cinco a diez años de prisión, ampliando los supuestos de pena capital e introduciendo mayores medidas de vigilancia para los condenados tras cumplir su sentencia.

En su nota de este lunes, la Dirección de Seguridad instó a los ciudadanos a actuar con precaución en las redes sociales, evitar interactuar con cuentas o enlaces de origen desconocido y denunciar cualquier contenido ilícito a través de los canales oficiales.

Asimismo, subrayó el "papel fundamental de las familias" en la supervisión del uso que hacen los menores de las aplicaciones digitales y pidió recurrir a herramientas de control parental para orientarlos hacia un uso seguro de la tecnología.

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