Kallas no cree a Rusia y alerta de que no se debe ceder sin concesiones a cambio de Moscú

"No creo que las exigencias rusas sean serias. Es decir, se trata de demandas absurdas, las que han presentado. Por tanto, si esto no es más que un pretexto para prolongar la guerra y causar la mayor destrucción posible, debemos asegurarnos de instar al equipo negociador -sea cual sea- a que presione para lograr un alto el fuego", dijo Kallas a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores donde se hablará de Ucrania, entre otros temas.

Añadió en ese sentido que no se debería plantear nada más que "ver un alto el fuego, que cesen las matanzas de ucranianos, que dejen de atacar la infraestructura civil".

Si esto se detiene, añadió, "podremos sentarnos a negociar un acuerdo de paz".

La jefa de la diplomacia europea consideró que las exigencias rusas "son demandas de máximos y, en realidad, absurdas, porque, si repasamos la historia, ninguno de estos países ha atacado jamás a Rusia".

En ese sentido, opinó que los rusos "están empleando su estrategia habitual: presentan una larga lista de peticiones -a las que incluso añaden otras adicionales- para que, si luego deciden retirar algunas, parezcan más razonables".

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E insistió en que deberíamos ver "concesiones" por parte de los rusos.

Kallas consideró que los negociadores deben además "mantener una visión muy clara y realista".

Por eso, añadió, "ante estas demandas de máximos, el equipo negociador debería plantearse siempre: ¿hemos pedido algo a cambio? Si ellos exigen lo máximo, ¿hemos planteado nosotros nuestras propias exigencias? Y no solo eso: ¿qué podemos ofrecerles?".

En ese contexto, consideró que la UE cuenta con "una baza: las sanciones y los activos congelados".

"Espero que no demos ningún paso sin obtener algo a cambio, tanto en lo que respecta a Ucrania como a la seguridad europea, ya que se trata de un objetivo a largo plazo", señaló.

La semana pasada trascendió que Rusia ha abierto finalmente la puerta a que Europa participe en las negociaciones sobre la paz en Ucrania, al aceptar Kiev que el proceso aborde también demandas del Kremlin hasta ahora tabú sobre posibles cambios en la arquitectura de seguridad del continente sin los que Moscú no está dispuesta a terminar esta guerra.

"Nos gustaría mucho que ustedes, la Administración estadounidense en su conjunto, hablen con sus socios europeos para que decidan, de una vez por todas, qué es lo que quieren: ¿Paz o guerra en Ucrania?", declaró el jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiéndose a los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, en Moscú.

Putin agregó que está dispuesto a trabajar con los europeos para llegar a un acuerdo de paz en el que Rusia sólo está interesada si recoge sus aspiraciones de poder revertir, o al menos contener, la expansión hacia el este de la OTAN y la UE, como quedó de manifiesto en las conversaciones del martes y el miércoles en Abu Dabi.