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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:20

Kast aboga por reforzar intercambios comerciales entre Chile y Vietnam desde Hanói

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Bangkok, 16 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, abogó desde Hanói por reforzar el intercambio comercial entre su país y Vietnam, donde este lunes inauguró un foro empresarial en el marco de una gira asiática que también le llevará a China y Japón.

Por EFE
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"Como Gobierno, hemos venido con una misión clara: buscar inversión y trabajo para los chilenos y también abrir oportunidades para la inversión de empresas y personas de Vietnam en Chile", señaló el mandatario durante el evento, que reunió a autoridades gubernamentales y representantes del sector privado de ambos países.

Kast también destacó la apertura económica de Chile y Vietnam e instó a las empresas de ambas regiones a aprovechar las oportunidades que ofrecen sus relaciones comerciales y acuerdos bilaterales, al considerar que "los nuevos mercados son herramientas para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida".

Durante el foro, la delegación chilena animó a las empresas vietnamitas a utilizar Santiago como plataforma de expansión hacia América Latina y llamó a las compañías nacionales a reforzar su presencia en el Sudeste Asiático.

Asimismo, Kast, que tiene previsto reunirse con su homólogo vietnamita, To Lam, destacó en un mensaje en X los avances para abrir nuevos mercados asiáticos a las exportaciones chilenas de carne, frutas y alimentos.

Junto al mandatario viajan el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el canciller Francisco Pérez Mackenna; entre otros altos funcionarios, quienes acompañarán al gobernante en las siguientes etapas de su gira, que incluyen la ciudad china de Shenzhen y Japón, última parada del viaje.

Durante su estancia en China, Kast participará en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en cuyos márgenes podría reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, según apuntan medios chilenos.

Kast debutará en la APEC, integrada por 21 economías que representan cerca del 67 % del intercambio comercial de Chile y reciben alrededor del 75 % de las exportaciones del principal productor de cobre del mundo.

Se trata también del primer viaje oficial a China que hace el gobernante ultraconservador desde que llegó al poder en marzo. Kast se ha mostrado como un aliado ideológico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país es el principal inversionista extranjero en Chile.

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