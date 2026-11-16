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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:30

La COP31 decide triplicar la financiación para adaptarse a cambio climático,según borrador

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- Triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático para 2035 hasta al menos 120.000 millones de dólares y priorizar subvenciones en vez de préstamos figuran en el primer borrador de la decisión final de la cumbre del clima (COP31).

Por EFE
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El borrador, que se basa en las consultas realizadas por la Presidencia de la COP31 y debe servir de base para el acuerdo final, apuesta por "triplicar la financiación para la adaptación", que "debería alcanzar al menos 120.000 millones de dólares" y solicita a los países desarrollados que "aumenten con urgencia su provisión colectiva de financiación" para los países en desarrollo.

El documento, publicado en medio de las tensiones con los países productores de petróleo sobre el abandono de las energías fósiles y las restricciones presupuestarias en varias economías desarrolladas, pide además que la ayuda llegue principalmente mediante subvenciones y no préstamos que agraven la deuda.

Por ello, el texto resalta "la necesidad de eliminar las barreras y abordar los factores limitantes que enfrentan los países en desarrollo para financiar la acción climática, incluidos los elevados costos de capital, el limitado espacio fiscal, los niveles insostenibles de deuda, los altos costos de transacción y las condicionalidades para acceder a la financiación climática".

Así, aboga por "la ampliación de los instrumentos basados en subvenciones, altamente concesionales y que no generan deuda".

En concreto, el borrador recuerda que las solicitudes bajo las Modalidades de Aplicación de Barbados (BIM) -vehículo operativo del Fondo para responder a las pérdidas y los daños (FRLD) de la ONU- ascienden a unos 2.800 millones de dólares, frente a un presupuesto disponible de apenas 342 millones.

Además "solo el 50 % de los 822 millones de dólares en promesas de contribución al Fondo para responder a las pérdidas y los daños (FRLD) se ha convertido en contribuciones", advierte.

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