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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 02:25

La diputada australiana Haines sale del hospital y agradece el apoyo tras ser atropellada

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Sídney (Australia), 16 nov (EFE).- La diputada australiana Helen Haines se pronunció por primera vez este lunes tras su salida del hospital, casi un mes después de perder ambas piernas al ser atropellada frente a su oficina electoral, y agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde Australia y otros países.

Por EFE
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"Estoy llena de gratitud por la atención experta y compasiva que recibí en el hospital Alfred y que sigo recibiendo en esta nueva etapa", afirmó la parlamentaria independiente en un comunicado, el primero desde el ataque ocurrido el pasado 19 de octubre en el estado de Victoria, en el sureste del país.

Haines, de 65 años, explicó que ha pasado a la fase de rehabilitación tras permanecer cuatro semanas ingresada en el hospital Alfred de Melbourne, donde fue trasladada después de sufrir heridas de extrema gravedad al ser embestida por un todoterreno.

La diputada agradeció también los "miles de mensajes de cariño y apoyo" recibidos de ciudadanos de su circunscripción, Indi, del resto de Australia y de otros lugares del mundo, que, según dijo, le están dando fuerzas para afrontar la siguiente etapa de su recuperación.

Asimismo, expresó su agradecimiento por las donaciones realizadas a la organización sin ánimo de lucro Save the Children, a la que su familia pidió destinar las muestras de solidaridad en lugar de enviar flores. La campaña ha recaudado más de 1,46 millones de dólares australianos (unos 896.000 euros).

La salida del hospital supone un nuevo avance en la recuperación de Haines, aunque todavía no se ha anunciado cuándo podrá reincorporarse a sus funciones parlamentarias, mientras que la diputada permanecerá en Melbourne durante el futuro inmediato para continuar con su rehabilitación.

El presunto autor, de 43 años, permanece bajo custodia y afronta cargos por conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, lesiones graves intencionadas y causar daño a un funcionario público de la Commonwealth.

Una evaluación psiquiátrica inicial realizada en prisión apuntó a que el acusado, cercano a la familia de la diputada, probablemente se encontraba en estado de psicosis y presentaba delirios de persecución, aunque no encontró indicios de extremismo ni vínculos con organizaciones políticas.

Nugent deberá comparecer nuevamente ante la Justicia en febrero de 2027.

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