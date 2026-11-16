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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:50

La India alerta de un nuevo ciclón este viernes, con vientos de hasta 145 kilómetros hora

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Nueva Delhi, 16 nov (EFE).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) advirtió este lunes de la posible llegada de un nuevo ciclón a las costas del estado oriental de Andhra Pradesh el próximo viernes, que sería el tercero en menos de un mes y podría alcanzar vientos de hasta 145 kilómetros por hora.

Por EFE
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El fenómeno, actualmente clasificado como una "depresión profunda" y que recibiría el nombre de Akvan si alcanza la categoría de ciclón, se encuentra en la bahía de Bengala, a 800 kilómetros del puerto Visakhapatnam, la ciudad más poblada del estado.

"Es probable que se intensifique aún más y se desplace hacia el oeste-noroeste, atravesando las costas de Andhra Pradesh y Yanam, entre Nellore y Tuni, hacia el mediodía del 20 de noviembre de 2026, como una tormenta ciclónica muy intensa con una velocidad máxima sostenida del viento de 120-130 km/h y rachas de hasta 145 km/h", indicó el IMD en un comunicado.

La Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Andhra Pradesh (APSDMA) recomendó a los agricultores y residentes de las zonas costeras tomar precauciones, además de pedir a los pescadores no salir a la mar.

Funcionarios del Gobierno estatal aseguraron que, hasta las 10:00 de este lunes, solo 173 de los casi 31.000 barcos pesqueros del estado permanecían en el mar y que las autoridades trabajaban para que regresaran a puerto, según informó el diario The Hindu.

El nuevo ciclón llegaría apenas dos semanas después de Murasu, que golpeó Andhra Pradesh a comienzos de noviembre y provocó el naufragio de una embarcación pesquera con nueve tripulantes, cuyos cuerpos fueron recuperados tras varios días de búsqueda.

Días antes, el 28 de octubre, el ciclón Arnab también había golpeado la costa de Andhra Pradesh, dejando al menos cinco fallecidos y miles de hectáreas de cultivos afectadas.

La India suele afrontar ciclones tropicales en la bahía de Bengala entre abril y mayo, y nuevamente entre octubre y noviembre.

Sus sistemas de alerta temprana y evacuaciones masivas han permitido reducir las víctimas de estas tormentas, aunque el país continúa expuesto a episodios destructivos como el de 1999, cuando un ciclón golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos.

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