La India alerta de un nuevo ciclón este viernes, con vientos de hasta 145 kilómetros hora

El fenómeno, actualmente clasificado como una "depresión profunda" y que recibiría el nombre de Akvan si alcanza la categoría de ciclón, se encuentra en la bahía de Bengala, a 800 kilómetros del puerto Visakhapatnam, la ciudad más poblada del estado.

"Es probable que se intensifique aún más y se desplace hacia el oeste-noroeste, atravesando las costas de Andhra Pradesh y Yanam, entre Nellore y Tuni, hacia el mediodía del 20 de noviembre de 2026, como una tormenta ciclónica muy intensa con una velocidad máxima sostenida del viento de 120-130 km/h y rachas de hasta 145 km/h", indicó el IMD en un comunicado.

La Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Andhra Pradesh (APSDMA) recomendó a los agricultores y residentes de las zonas costeras tomar precauciones, además de pedir a los pescadores no salir a la mar.

Funcionarios del Gobierno estatal aseguraron que, hasta las 10:00 de este lunes, solo 173 de los casi 31.000 barcos pesqueros del estado permanecían en el mar y que las autoridades trabajaban para que regresaran a puerto, según informó el diario The Hindu.

El nuevo ciclón llegaría apenas dos semanas después de Murasu, que golpeó Andhra Pradesh a comienzos de noviembre y provocó el naufragio de una embarcación pesquera con nueve tripulantes, cuyos cuerpos fueron recuperados tras varios días de búsqueda.

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Días antes, el 28 de octubre, el ciclón Arnab también había golpeado la costa de Andhra Pradesh, dejando al menos cinco fallecidos y miles de hectáreas de cultivos afectadas.

La India suele afrontar ciclones tropicales en la bahía de Bengala entre abril y mayo, y nuevamente entre octubre y noviembre.

Sus sistemas de alerta temprana y evacuaciones masivas han permitido reducir las víctimas de estas tormentas, aunque el país continúa expuesto a episodios destructivos como el de 1999, cuando un ciclón golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos.