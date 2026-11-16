La Lista Conjunta pide investigar a Netanyahu por "intentar robar las elecciones"

"Netanyahu intentó robar nuestro voto, pero nuestro voto es el que lo derribará. Su lugar no está en la Oficina del primer ministro, sino en la sala de interrogatorios y ante un tribunal", señaló la alianza de formaciones palestinas y judías en un comunicado.

La Lista Conjunta reclamó a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que ordene la apertura de la investigación y pidió la suspensión inmediata de "todo oficial de Policía y cargo del Shin Bet (servicio de inteligencia interior)" implicado en el caso, hasta que concluyan las pesquisas.

Exigió además congelar todos los expedientes de seguimiento y escuchas relacionados con representantes árabes y presentarlos ante la Comisión Electoral Central, crear una comisión estatal de investigación sobre el uso de los organismos del Estado "con fines políticos" y que el mandato para formar Gobierno no recaiga "en quien sea sospechoso de intentar manipular las elecciones".

"La campaña de Netanyahu sobre el 'robo de las elecciones' me suena ahora a un lapsus sobre el método de trabajo de su oficina", afirmó el diputado de la Lista Conjunta Faten Ghatás, que acusó al Shin Bet dirigido por David Zini de actuar en los últimos meses "como una sucursal del Likud al servicio de la supervivencia política de Netanyahu".

"Ha llegado el momento de que los investigadores llamen a las puertas correctas. Que empiecen por la Oficina del primer ministro", añadió.

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Según la Cadena 12, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, llamó a la Policía en la víspera de las elecciones del 27 de octubre para denunciar la presencia de activistas de Raam en el sur del país y la remitió a una supuesta "fuente de inteligencia", que según la emisora era Yossi Shelly, exdirector de la oficina de Netanyahu.

Esa información, que incriminó a tres apoderados del islamista Raam, pasó a los sistemas de inteligencia policial y desembocó en una operación para detenerlos, según la cadena. Netanyahu y sus socios denunciaron durante la jornada electoral y los días posteriores una presunta trama de fraude con sobres de dinero y papeletas de Raam.

La Comisión Electoral Central concluyó el 4 de noviembre, tras revisar más de 9.000 colegios electorales, que no había pruebas de irregularidades que afectaran a la integridad de las elecciones o a sus resultados.