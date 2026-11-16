ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 05:10

La ONU reclama a las grandes tecnológicas que asuma los costes medioambientales de la IA

Imagen sin descripción

Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- El responsable de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, advirtió este lunes desde la Cumbre del Clima (COP31) en Antalya (Turquía) de que la inteligencia artificial (IA) es un "arma de doble filo", y reclamó a las grandes tecnológicas que asuman sus costes ambientales, en lugar de trasladar el impacto de los centros de datos a la ciudadanía.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Hemos llegado a un momento tecnológico de gran potencial y, a la vez, de gran peligro. La inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia son un arma de doble filo", dijo al inicio de su intervención en una mesa redonda de alto nivel sobre acción digital verde e IA, y añadió que la tarea que tienen por delante es "desafilar sus bordes peligrosos, afilar los catalizadores y poner estas tecnologías a trabajar de manera responsable".

Admitió que no se puede pedir a la gente que "acepte facturas más altas, más contaminación que calienta el planeta y una desigualdad más profunda hoy, a cambio de promesas de un mañana mejor", dado que los "beneficios de la IA deben superar sus crecientes costos. Y esos beneficios deben llegar a todos los países".

Stiell alertó de que la fuerte demanda de los centros de datos está tensionando los sistemas eléctricos, al tiempo que denunció que "algunos desarrolladores" recurran a "centrales de gas propias para sortear las limitaciones de la red eléctrica", una práctica que, recordó, sigue sumando emisiones a la atmósfera.

Asimismo, subrayó que la "licencia para operar" de las empresas de IA "ya está sobre hielo fino" debido al rechazo social en comunidades preocupadas por el gasto de agua, el encarecimiento de la electricidad, el impacto ambiental y la propagación de desinformación que socava la ciencia.

Ante este escenario, instó a los directivos y consejos de administración del sector a alinear sus planes de inversión con el Acuerdo de París de la ONU, "la única forma de evitar una catástrofe económica y humana que aplastaría a todas las empresas de todos los sectores, incluidas las grandes tecnológicas".

Exigió, además, transparencia en el consumo de agua y energía y dar voz a las comunidades afectadas.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
03
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
04
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
05
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más

Te puede interesar