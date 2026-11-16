La ONU reclama a las grandes tecnológicas que asuma los costes medioambientales de la IA

"Hemos llegado a un momento tecnológico de gran potencial y, a la vez, de gran peligro. La inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia son un arma de doble filo", dijo al inicio de su intervención en una mesa redonda de alto nivel sobre acción digital verde e IA, y añadió que la tarea que tienen por delante es "desafilar sus bordes peligrosos, afilar los catalizadores y poner estas tecnologías a trabajar de manera responsable".

Admitió que no se puede pedir a la gente que "acepte facturas más altas, más contaminación que calienta el planeta y una desigualdad más profunda hoy, a cambio de promesas de un mañana mejor", dado que los "beneficios de la IA deben superar sus crecientes costos. Y esos beneficios deben llegar a todos los países".

Stiell alertó de que la fuerte demanda de los centros de datos está tensionando los sistemas eléctricos, al tiempo que denunció que "algunos desarrolladores" recurran a "centrales de gas propias para sortear las limitaciones de la red eléctrica", una práctica que, recordó, sigue sumando emisiones a la atmósfera.

Asimismo, subrayó que la "licencia para operar" de las empresas de IA "ya está sobre hielo fino" debido al rechazo social en comunidades preocupadas por el gasto de agua, el encarecimiento de la electricidad, el impacto ambiental y la propagación de desinformación que socava la ciencia.

Ante este escenario, instó a los directivos y consejos de administración del sector a alinear sus planes de inversión con el Acuerdo de París de la ONU, "la única forma de evitar una catástrofe económica y humana que aplastaría a todas las empresas de todos los sectores, incluidas las grandes tecnológicas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exigió, además, transparencia en el consumo de agua y energía y dar voz a las comunidades afectadas.