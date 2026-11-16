La producción industrial china frena hasta el 4,8 % interanual en octubre

La cifra del décimo mes del año queda asimismo por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban una ralentización pero menos repentina, hasta en torno a un 5,3 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide el indicador, el que más aumentó su producción fue el de manufactura (+5,4 %), seguido del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+4,4 %) y, por último, del minero (+0,7 %).

Nguyen Hoang Nam, analista de la consultora británica Capital Economics, indica que, pese a la recuperación del suministro de crudo desde Oriente Medio, la actividad en las refinerías se mantuvo en los mismos niveles ante los límites de Pekín a la exportación, y apunta también a la "débil" producción de materiales para construcción, que reflejaría la ineficacia por ahora del mayor gasto fiscal.

"Sin embargo, algunos sectores se mantuvieron fuertes", matiza el experto, que habla específicamente del mayor ritmo de ventas industriales para exportación en más de un lustro (+18,6 %) y del buen momento para la manufactura de electrónica o equipamiento especializado.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales volvieron a caer desde el 1,1 % de septiembre a un 0,4 % el mes pasado, de nuevo dejando a los analistas por optimistas, ya que esperaban que solo lo hiciera hasta un 0,8 %.

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El dato que sí sorprende por la parte positiva es la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas, que se redujo en 0,1 puntos por segundo mes consecutivo para caer al 5,1 % frente a las expectativas de que se mantuviera en el 5,2 % de septiembre.

Por su parte, la inversión en activos fijos profundizó su tendencia descendente al caer un 8,1 % en el acumulado hasta octubre frente al 7,2 % de los tres primeros trimestres.

Esto supone, según Nguyen, que tan solo en octubre este indicador se desplomó un 16,1 % interanual, su caída más pronunciada desde principios de 2020: "El apoyo fiscal parece haber sido insuficiente para evitar que la inversión en infraestructuras volviera a caer bruscamente, anulando así el repunte de septiembre".

Los tres grandes segmentos que se analizan siguieron registrando una evolución negativa, con caídas de la inversión en manufactura (-2,9 %), infraestructura (-5,1 %) y, como viene siendo habitual en el marco de la prolongada crisis que vive el sector, en promoción inmobiliaria (-21,6 %).

Acerca de esto último, la ONE también indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 13,7 % interanual en el acumulado hasta octubre.

En general, los datos publicados hoy "sugieren que la economía (china) perdió algo de impulso en octubre", con una demanda interna aún débil y un apoyo fiscal que todavía no surte efecto -resume Nguyen-, aunque la segunda potencia mundial sigue mostrando fortaleza en materia de exportación y de fabricación de alta tecnología.