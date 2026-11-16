ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:45

La retirada de la candidata española despeja el camino para la reelección en la OIT

Imagen sin descripción

Ginebra, 16 nov (EFE).- La retirada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, al proceso para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha despejado el camino para la reelección hoy del actual director general, Gilbert Houngbo, que ha quedado como único candidato, después de que el presentado por Perú desistiera anteriormente de continuar en la carrera por el puesto.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su campaña, Houngbo ha prometido que continuará con las reformas estructurales en las que se encuentra la organización, aquejada por un importante déficit presupuestal debido en particular a los impagos del que era su mayor contribuyente, Estados Unidos.

Pese a los ajustes, que han supuesto una importante reducción de su plantilla, el director general había asegurado también que preservaría las misiones fundamentales de la OIT, que más allá de ser la organización que establece las normas internacionales que protegen los derechos de los trabajadores, es uno de los principales pilares de la justicia social.

Al explicar la razón de su decisión de retirarse de la contienda, Díaz habló de la necesidad de preservar la unión del movimiento sindical, en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en el mundo y que por ello tenía la obligación de dar un paso al costado.

A medida que la campaña de los candidatos avanzaba, Houngbo se posicionó como el candidato capaz de reunir mayor consenso entre las tres partes que constituyen la OIT: gobiernos, movimiento sindical y patronales, que tienen derecho a voto en la elección que se realiza este lunes, aunque los primeros están representados por partida doble (28) en el Consejo de Administración de la OIT,

Es a esta instancia, con 56 miembros - que se completan con catorce representantes de sindicatos y otros catorce de organizaciones patronales - a la que corresponderá la reelección de Houngbo para dirigir la OIT durante los próximos cinco años y que se da por descontada.

Houngbo, candidato de Togo, ocupó altas responsabilidades en la administración pública de su país y en el sistema de Naciones Unidas, y entre sus prioridades ha señalado la de promover los sistemas de protección social.

Asimismo, se ha centrado en la necesidad de abordar los desafíos laborales vinculados a las plataformas digitales y a las nuevas formas de empleo que están surgiendo a raíz del boom de la inteligencia artificial.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
04
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
05
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más

Te puede interesar