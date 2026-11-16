La retirada de la candidata española despeja el camino para la reelección en la OIT

En su campaña, Houngbo ha prometido que continuará con las reformas estructurales en las que se encuentra la organización, aquejada por un importante déficit presupuestal debido en particular a los impagos del que era su mayor contribuyente, Estados Unidos.

Pese a los ajustes, que han supuesto una importante reducción de su plantilla, el director general había asegurado también que preservaría las misiones fundamentales de la OIT, que más allá de ser la organización que establece las normas internacionales que protegen los derechos de los trabajadores, es uno de los principales pilares de la justicia social.

Al explicar la razón de su decisión de retirarse de la contienda, Díaz habló de la necesidad de preservar la unión del movimiento sindical, en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en el mundo y que por ello tenía la obligación de dar un paso al costado.

A medida que la campaña de los candidatos avanzaba, Houngbo se posicionó como el candidato capaz de reunir mayor consenso entre las tres partes que constituyen la OIT: gobiernos, movimiento sindical y patronales, que tienen derecho a voto en la elección que se realiza este lunes, aunque los primeros están representados por partida doble (28) en el Consejo de Administración de la OIT,

Es a esta instancia, con 56 miembros - que se completan con catorce representantes de sindicatos y otros catorce de organizaciones patronales - a la que corresponderá la reelección de Houngbo para dirigir la OIT durante los próximos cinco años y que se da por descontada.

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Houngbo, candidato de Togo, ocupó altas responsabilidades en la administración pública de su país y en el sistema de Naciones Unidas, y entre sus prioridades ha señalado la de promover los sistemas de protección social.

Asimismo, se ha centrado en la necesidad de abordar los desafíos laborales vinculados a las plataformas digitales y a las nuevas formas de empleo que están surgiendo a raíz del boom de la inteligencia artificial.