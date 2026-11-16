La UE añade el perfil 'Gaza Now' y su creador al régimen sancionador por financiar Hamás

En un comunicado, el Consejo de la Unión Europea explicó que sumó la entidad 'Gaza Now' (Gaza Ahora en español) y su fundador a una lista de medidas restrictivas en la que están incluidas, con estos últimos, 22 personas y cuatro entidades, teniendo en cuenta la "continua" amenaza que representan Hamás y la Yihad Islámica Palestina según la UE.
Las personas incluidas en este régimen sancionador de la Unión Europea están sujetas a la congelación de sus activos y tienen prohibido viajar, de manera que no pueden entrar o transitar por los Estados miembros.
Además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido proporcionarles fondos.
En 2024, el Consejo estableció este marco de medidas restrictivas para exigir responsabilidades a cualquier persona o entidad que apoye, facilite o permita acciones violentas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
Los actos jurídicos relativos a esta nueva decisión se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Este conjunto de medidas restrictivas se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2027.