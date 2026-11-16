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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:35

La UE añade el perfil 'Gaza Now' y su creador al régimen sancionador por financiar Hamás

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La Unión Europea decidió este lunes añadir el medio de comunicación en redes sociales 'Gaza Now' y su fundador, Mustafa Moin Ayash, a su lista de sanciones contra los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica Palestina, tras alegar que este perfil participaba en la financiación de Hamás mediante donaciones y criptomonedas.

Por EFE
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En un comunicado, el Consejo de la Unión Europea explicó que sumó la entidad 'Gaza Now' (Gaza Ahora en español) y su fundador a una lista de medidas restrictivas en la que están incluidas, con estos últimos, 22 personas y cuatro entidades, teniendo en cuenta la "continua" amenaza que representan Hamás y la Yihad Islámica Palestina según la UE.

Las personas incluidas en este régimen sancionador de la Unión Europea están sujetas a la congelación de sus activos y tienen prohibido viajar, de manera que no pueden entrar o transitar por los Estados miembros.

Además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido proporcionarles fondos.

En 2024, el Consejo estableció este marco de medidas restrictivas para exigir responsabilidades a cualquier persona o entidad que apoye, facilite o permita acciones violentas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Los actos jurídicos relativos a esta nueva decisión se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Este conjunto de medidas restrictivas se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2027.

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