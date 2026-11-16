La UE aumentará en 10 millones de euros la ayuda para reforzar seguridad en Golfo Guinea

La decisión busca fortalecer tanto a los actores militares como a las fuerzas navales de los Estados costeros que participan en actividades de seguridad marítima en la región, según informó la institución comunitaria en un comunicado.

Con ello, los Veintisiete buscan impulsar la cooperación regional en el marco de la llamada "Arquitectura de Yaundé", el mecanismo diseñado para prevenir, detectar y responder de forma coordinada a las amenazas en esas aguas.

En particular, los fondos mejorarán los datos sobre la situación marítima de los países que forman parte del grupo e incrementarán la capacidad de patrullaje en alta mar de determinadas armadas costeras.

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, creado en marzo de 2021, es el instrumento con el que la UE financia acciones exteriores con implicaciones militares o de defensa para prevenir conflictos y fortalecer las capacidades de terceros países y organizaciones regionales.