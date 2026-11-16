La UE libera casi 8.000 millones para Kiev, el mayor pago único del Mecanismo para Ucrania

De esa cantidad, unos 5.000 millones salen de los recursos del préstamo de apoyo a Ucrania de 2026.

Entre los hitos cumplidos figuran reformas en el sistema judicial, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, los mercados financieros, la gestión de los activos públicos, el capital humano, el entorno empresarial, la descentralización, el sector agroalimentario, la transformación digital y la protección del medio ambiente.

Los fondos del Mecanismo buscan reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania, impulsar su recuperación y modernización y mantener en funcionamiento su administración pública.

Cada pago depende de ese cumplimiento, porque está atado al Plan para Ucrania, la hoja de ruta para su recuperación y reconstrucción, con un calendario de reformas alineado con su camino hacia la adhesión a la UE.

El Mecanismo, que echó a andar el 1 de marzo de 2024, tiene más de 50.000 millones de euros en subvenciones y préstamos hasta 2027, de los que más de 40.000 millones están reservados a las reformas e inversiones de ese Plan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este nuevo desembolso, el noveno desde mediados de 2024, Ucrania habrá recibido más de 40.000 millones de euros en el marco del Plan, según cifras del Consejo.