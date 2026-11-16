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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:50

La UE sanciona a cuatro entidades de Haití responsables de violaciones de derechos humanos

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Bruselas, 16 nov (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó este lunes sanciones contra cuatro entidades haitianas responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, violencia sexual, secuestros o ataques contra infraestructuras críticas, muchas de las cuales tienen a menores de edad entre sus víctimas.

Por EFE
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Entre los sancionados por los Estados miembros se encuentra el grupo armado 5 Segond, autor de asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores, además de estar detrás de ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios, indicó el Consejo en un comunicado.

Otro de los incluidos en la lista de sanciones es el grupo armado criminal Gran Ravine, responsable de asesinatos, violaciones, secuestros y otros delitos graves, así como de ataques que han resultado en muertes de civiles, desplazamientos forzosos e interrupciones en los servicios esenciales.

Finalmente, los Estados miembros sancionaron a los grupos 400 Mawozo y Krazé Baryè por el reclutamiento de menores en grupos armados y por exponerlos a la violencia armada, así como por asesinatos y diversas formas de violencia sexual y de género.

Con estas cuatro entidades haitianas, las medidas restrictivas relacionadas con violaciones de derechos humanos se aplican ahora a un total de 152 personas físicas y 49 entidades.

A todas se les congelan los activos y se les prohíbe viajar, por lo que no pueden entrar o transitar en territorio comunitario.

Además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido proporcionarles fondos, ya sea directa o indirectamente.

El Consejo destaca que las acciones se dirigen especialmente a abordar las seis violaciones graves contra los niños en los conflictos armados: asesinato y mutilación, reclutamiento o utilización como soldados, violencia sexual, secuestro, ataques contra escuelas u hospitales y denegación de acceso humanitario.

Este nuevo paquete de sanciones "reafirma el compromiso inquebrantable de la UE con la protección de la infancia y el respeto del derecho internacional", señala el comunicado.

"La Unión Europea es un socio político y de desarrollo de larga data de Haití y seguirá desempeñando un papel, junto con otros socios regionales, para ayudar a mejorar la grave situación, incluida la crisis humanitaria en el país", añade.

En diciembre de 2020, el Consejo estableció el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, aplicable a actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones o abusos de los derechos humanos, como ocurre con estas organizaciones haitianas.

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