Los príncipes de Gales inician en India su primera gira conjunta en cuatro años

La pareja comenzó su agenda en Bombay con un partido de críquet callejero junto al exjugador indio Sachin Tendulkar y un grupo de escolares, en una jornada que marcó también el regreso de Catalina a una gira internacional junto a su esposo tras el tratamiento contra el cáncer al que se sometió en 2024.

El heredero de la Corona británica celebró este lunes su regreso a la India, país que visitó junto a Catalina por primera vez en 2016, y destacó su contribución a los premios Earthshot, que ha aportado más finalistas y ganadores que cualquier otro país.

"La India ha realizado una contribución extraordinaria a Earthshot durante los últimos seis años y alberga a más finalistas y ganadores del premio que cualquier otro país (...) No podría haber un lugar más adecuado", escribió Guillermo.

Los premios Earthshot, creados por Guillermo en 2020, reconocen cada año cinco iniciativas destinadas a afrontar problemas medioambientales, cuyos responsables reciben un millón de libras (unos 1,3 millones de dólares) para desarrollar sus proyectos.

Este años, los proyectos nominados han propuesto desde aumentar el número de rickshaws (el tradicional vehículo asiático de tres ruedas) eléctricos hasta un sistema para detectar incendios forestales más rápido que la NASA.

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Para Catalina, de 44 años, a esta gira marca su regreso a la agenda internacional, después de anunciar en enero de 2025 que se encontraba en remisión tras someterse a quimioterapia preventiva. Desde entonces, limitó sus desplazamientos al extranjero a un breve viaje en solitario a Italia el pasado mayo.

Es también el primer viaje oficial al extranjero que Guillermo y Catalina realizan juntos en cuatro años.

La pareja real arrancó su gira jugando en la calle un partido de críquet callejero en la zona de Ballard Estate en Bombay junto a la estrella local Sachin Tendulkar y un grupo de niños.

La agenda incluirá el martes la ceremonia de entrega de los premios medioambientales creados por el príncipe en 2020, y una reunión prevista el miércoles con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.