Macron firma una treintena de acuerdos con Camboya en sectores como el energético

Macron mantuvo la tarde del domingo una reunión en la capitalina Nom Pen con el primer ministro camboyano, Hun Manet, quien al término del encuentro destacó que "los acuerdos, en particular los relacionados con la inversión en sectores estratégicos como energía, sanidad, transporte, infraestructura y agricultura, crearán nuevas oportunidades para expandir el comercio y la inversión bilaterales".

Según la AKP, que no ahondó en detalles sobre los pactos, el sector energético de Camboya recibirá un impulso francés superior a los 200 millones de dólares estadounidenses, que incluye apoyo para un proyecto hidroeléctrico.

Ambos países reafirmaron asimismo su compromiso con la cooperación militar en materia de formación y desarrollo de capacidades, al tiempo que subrayaron la importancia de "hacer frente a la delincuencia organizada transnacional", incluidos los delitos cibernéticos y las estafas, desafíos de seguridad en el Sudeste Asiático, señaló la agencia camboyana.

Nom Pen ha sido la primera parada de la gira de cuatro días que Macron inició el sábado con el objetivo de defender el multilateralismo y la francofonía y de reforzar las relaciones con Camboya y Malasia, dos socios estratégicos del Sudeste Astiático.

Este lunes está previsto que Macron inaugure en Siem Reap, la segunda ciudad de Camboya, junto al rey Norodom Sihamoni la restauración del templo West Mebon, situado en el complejo arqueológico de Angkor, que alberga el emblemático Angkor Wat.

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La próxima parada del mandatario, quien participó en la vigésima cumbre de la OIF que Camboya acogió desde el domingo y hasta este lunes, será Malasia, donde está previsto que el martes se reúna con su primer ministro, Anwar Ibrahim.

El objetivo de la visita a Malasia es que ambos países eleven sus relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica, con vistas a reforzar la cooperación en ámbitos como el comercio y la inversión, los minerales críticos, la transición energética, la defensa y la educación, indicó Kuala Lumpur en un comunicado.