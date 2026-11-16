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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:45

Macron saluda el acuerdo para aplazar un año la elección del jefe de la Francofonía

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París/Nom Pen, 16 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, saludó este lunes el acuerdo alcanzado en la cumbre de la Francofonía celebrada en Nom Pen para aplazar durante un año, como máximo, la designación del próximo secretario general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), según fuentes del Elíseo.

Por EFE
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Macron consideró que la solución transitoria permitirá superar las divisiones y preservar el consenso dentro de la organización, cuya unidad, afirmó, es una condición indispensable para su eficacia, señalaron las fuentes.

El acuerdo contempla iniciar un proceso de reforma de la Francofonía para clarificar las normas de designación de su secretario general y garantizar que las decisiones se adopten en un clima de diálogo y consenso, precisaron las fuentes del Elíseo.

La elección del secretario general fue aplazada durante un año ante la imposibilidad de lograr un consenso en esta cumbre celebrada en la capital camboyana, marcada por las tensiones entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda.

La actual secretaria general, la ruandesa Louise Mushikiwabo, que aspiraba a un tercer mandato, permanecerá en el cargo hasta la celebración de la nueva elección.

La RDC acusa a Ruanda de apoyar al grupo rebelde M23 en el este del territorio congoleño y había amenazado con abandonar la organización si Mushikiwabo era reelegida.

Hasta ahora, la organización había designado a sus secretarios generales por consenso: Boutros Boutros-Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean y Mushikiwabo.

La salida de la RDC, el segundo país con mayor número de hablantes de francés, con 57,3 millones, supondría un duro golpe para la OIF, que ya perdió el año pasado a tres de sus miembros del Sahel: Burkina Faso, Mali y Níger.

Los 53 Estados y gobiernos miembros de pleno derecho, de los 90 que integran la organización, acordaron finalmente darse un año para encontrar un candidato que suscite un mayor consenso.

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