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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:15

Magyar considera que el caso del dinero enterrado es el final del partido de Orbán

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Budapest, 16 nov (EFE).- El hallazgo de casi 18 millones de euros encontrados enterrados por las autoridades húngaras significa el final del Fidesz, el partido del exmandatario Viktor Orbán, aseguró este lunes el primer ministro, el conservador Péter Magyar.

Por EFE
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"Esta historia termina aquí. Ha llegado el momento de que pidan perdón y se marchen", manifestó el primer ministro conservador en el Parlamento de Budapest.

Magyar aludió así a que las autoridades acaban de encontrar dinero en efectivo por valor de unos 17,7 millones de euros, escondido en distintos lugares del país, durante una investigación por supuesta corrupción contra un exministro de Orbán.

La Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Bienes (NVVH) halló el dinero en bosques y escondido en diferentes lugares durante una investigación al exministro de Desarrollo Nacional Miklós Seszták (2014-2018), en prisión preventiva desde septiembre.

Según la directora del NVVH, Anna Unger, los fondos fueron encontrados en relación con investigaciones sobre Seszták, aunque agregó que por el momento "no se sabe de quién es ese dinero".

Magyar afirmó que durante los cuatro mandatos consecutivos de Orbán (2010 y 2026), el primer ministro y sus círculos "robaron un total de 164.000 millones de euros", o sea, unas 10.000 veces más de lo hallado el viernes pasado.

El líder del grupo parlamentario del Fidesz, János Bóka, aseguró hoy en la Cámara que Magyar "no tiene derecho de dictaminar una sentencia, ya que son los tribunales los que deberán tramitar los juicios".

Magyar ganó las elecciones de abril pasado prometiendo investigaciones sobre los casos de corrupción bajo Orbán y la recuperación de los fondos malversados, para lo que fue fundada la NVVH.

Su partido, el Tisza, se impuso con amplia mayoría y tiene ahora 141 de los 199 escaños en el parlamento, frente a los 52 del Fidesz y su aliado KDNP.

En las últimas semanas, tres exministros de Orbán fueron detenidos bajo la sospecha de malversación de bienes públicos y de corrupción.

También fue detenido Áron Orbán, hermano menor del ex primer ministro, en un caso de supuesto tráfico de inmigrantes.

Orbán, considerado el líder comunitario mejor aliado de Rusia, tuvo durante años importantes roces con sus socios en la UE y con la Comisión Europea por su deriva antidemocrática y la corrupción.

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