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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:50

Más de mil cargos de derecha y centro piden candidato único para tener opciones al Elíseo

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París, 16 nov (EFE).- Más de 1.000 cargos públicos locales de la derecha y el centro en Francia han pedido este lunes a los candidatos al Elíseo que rechazan el populismo que acepten la celebración de unas primarias abiertas para elegir un aspirante común de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Por EFE
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Se trata de un nuevo intento de frenar la fragmentación de este espacio político y tener alguna posibilidad frente a la ultraderechista Marine Le Pen y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que aparecen en los sondeos como los candidatos que lograrán superar el filtro de la primera vuelta de los comicios el 18 de abril y diputarse, por tanto, la jefatura del Estado el 2 de mayo.

En una tribuna, publicada hoy en el diario Le Figaro, en un momento de intensas negociaciones para coordinar a la derecha y el centro, los firmantes defienden que las primarias son la única vía para lograr una candidatura de unidad y evitar que sus aspirantes se eliminen mutuamente en la primera vuelta.

La iniciativa coincide con los esfuerzos del presidente del Senado, Gérard Larcher, para reunir a los principales dirigentes de este espacio político.

El ex primer ministro Édouard Philippe, el mejor situado de su espacio político en los sondeos, aceptó este domingo participar en un encuentro con el macronista Gabriel Attal, el conservador Bruno Retailleau y el liberal David Lisnard para tratar de acordar un método que permita designar un candidato único a comienzos de 2027.

No obstante, Philippe descartó expresamente participar en unas primarias. "Si es para hablar de cómo reunir a la derecha y al centro, estaré encantado de participar, pero si es para volver a hablar de unas primarias, no veo el interés. No participaré. Punto", declaró al diario Le Parisien el dirigente de Horizontes.

Los firmantes de la tribuna, entre los que figuran alcaldes, concejales y representantes regionales y departamentales, reconocen sus diferencias políticas, pero consideran que comparten una base común suficiente para impulsar una candidatura conjunta.

"Compartimos una angustia: la de una segunda vuelta que enfrentaría a la Agrupación Nacional y a La Francia Insumisa", señalan en el texto, en el que advierten que la dispersión de candidaturas podría dejar fuera de la segunda vuelta a todas las fuerzas que rechazan el populismo.

Entre los puntos de coincidencia que identifican figuran la defensa de los valores republicanos y la laicidad, la integración europea, la competitividad económica, la preservación del modelo social y la ambición climática y medioambiental.

Una encuesta del instituto Elabe publicada el pasado fin de semana por BFMTV y La Tribune Dimanche sitúa a Le Pen entre el 31 % y el 33 % de los votos en la primera vuelta y a Mélenchon entre el 17 % y el 18,5 %.

Philippe obtiene entre el 9,5 % y el 15 %, dependiendo de la configuración de candidatos, según el sondeo, que también refleja una mayor fragmentación del espacio político con la entrada en la carrera del campeón olímpico de judo Teddy Riner, que alcanza el 4,5 % en uno de los escenarios analizados, por delante de Attal y Retailleau.

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