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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:20

Medio israelí dice que Likud ofreció a Eisenkot apartar a Ben Gvir; el partido lo niega

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- El diario israelí Israel Hayom informó de que el entorno del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, trasladó al líder opositor Gadi Eisenkot que el Likud no insistiría en incluir en un Gobierno de unidad al partido ultraderechista Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional en funciones, Itamar Ben Gvir, algo que la formación negó este lunes.

Por EFE
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"Mentira absoluta, una invención. Esas cosas no se dijeron", respondió el Likud en un comunicado.

Según el rotativo, fuentes cercanas a Netanyahu habrían trasladado a Eisenkot, encargado de formar Gobierno, que si se abren negociaciones reales para un Ejecutivo de unidad, el Likud no se empeñaría en incluir a Poder Judío en la coalición.

En el entorno del primer ministro se habría citado además la presión de Estados Unidos para cambiar la composición del Gobierno y apartar de él a figuras de la extrema derecha, según el diario.

Eisenkot ha puesto como condición para que el Likud se sume a un "Gobierno de emergencia" encabezado por él el reconocimiento de los principios que ha fijado y "la separación de los extremistas".

Los equipos negociadores de Yashar! (¡Recto!), de Eisenkot; de Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet, y del Likud se reunieron el domingo por primera vez y acordaron seguir dialogando, un día después de que Netanyahu pidiera a Eisenkot negociar "sin condiciones previas" un Gobierno de unidad nacional frente a Irán y sin los partidos árabes.

Durante la campaña, Netanyahu se comprometió a mantener su alianza con los partidos de la derecha radical, entre ellos Poder Judío y Sionismo Religioso.

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