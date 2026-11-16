Medio israelí dice que Likud ofreció a Eisenkot apartar a Ben Gvir; el partido lo niega

"Mentira absoluta, una invención. Esas cosas no se dijeron", respondió el Likud en un comunicado.

Según el rotativo, fuentes cercanas a Netanyahu habrían trasladado a Eisenkot, encargado de formar Gobierno, que si se abren negociaciones reales para un Ejecutivo de unidad, el Likud no se empeñaría en incluir a Poder Judío en la coalición.

En el entorno del primer ministro se habría citado además la presión de Estados Unidos para cambiar la composición del Gobierno y apartar de él a figuras de la extrema derecha, según el diario.

Eisenkot ha puesto como condición para que el Likud se sume a un "Gobierno de emergencia" encabezado por él el reconocimiento de los principios que ha fijado y "la separación de los extremistas".

Los equipos negociadores de Yashar! (¡Recto!), de Eisenkot; de Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet, y del Likud se reunieron el domingo por primera vez y acordaron seguir dialogando, un día después de que Netanyahu pidiera a Eisenkot negociar "sin condiciones previas" un Gobierno de unidad nacional frente a Irán y sin los partidos árabes.

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Durante la campaña, Netanyahu se comprometió a mantener su alianza con los partidos de la derecha radical, entre ellos Poder Judío y Sionismo Religioso.