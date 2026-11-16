Modi viaja a la cumbre de la ASEAN ante el primer encuentro del Quad en dos años

"En la Cumbre ASEAN-India, espero trabajar junto a otros líderes para consolidar los avances de nuestra Asociación Estratégica Integral e impulsar aún más nuestras aspiraciones compartidas de crecimiento, conectividad y prosperidad", declaró Modi en un comunicado el lunes.

Durante su visita de dos días, el mandatario abordará el fortalecimiento de la cooperación marítima y de los intercambios comerciales en la región, según adelantó el Ministerio de Exteriores indio.

Se prevé que Nueva Delhi plantee también la cooperación en la integración de las redes eléctricas y el desarrollo de infraestructuras digitales públicas, agregó.

La India también busca acelerar la revisión en curso del Acuerdo sobre Comercio de Bienes entre India y la ASEAN (AITIGA, por sus siglas en inglés).

El comercio anual entre India y los Estados miembros de la ASEAN asciende a unos 122.000 millones de dólares, según informó el Ministerio de Exteriores.

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La India es socio estratégico del bloque, integrado por once países que incluyen Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, Birmania (Myanmar), Camboya y Timor Oriental.

En los márgenes de la cumbre está prevista la primera reunión de los líderes del Quad desde septiembre de 2024, con la participación de Modi; el presidente estadounidense, Donald Trump; el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La Casa Blanca confirmó la participación de Trump en el encuentro, aunque el comunicado de Modi sobre su viaje no menciona expresamente la reunión del grupo, uno de los principales mecanismos de cooperación en materia de seguridad y tecnología del Indopacífico.