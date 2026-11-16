Nueve civiles mueren en un bombardeo del Ejército sudanés en Kordofán, según las FAR

En un comunicado, la alianza calificó el ataque, ejecutado supuestamente por aviones de combate de las Fuerzas Armadas sudanesas, como una "horrible masacre" contra la población civil en la zona de Abu Qalb, cerca de Abu Zabad.

Según un balance inicial difundido por Tasis, entre las víctimas mortales figuran cinco mujeres, una niña y tres hombres por este bombardeo, que también causó importantes pérdidas de ganado y destruyó viviendas y propiedades pertenecientes a civiles.

Las Fuerzas Armadas de Sudán no se han pronunciado hasta el momento sobre estas acusaciones.

El ataque se produce en medio de una intensificación de los enfrentamientos en Kordofán Occidental, donde el Ejército sudanés ha conseguido avances territoriales en los últimos días y ha recuperado el control de varias posiciones que estaban en manos de las FAR.

Las tropas gubernamentales han extendido sus operaciones hacia localidades como Al Khuway, Ghubeish y Abu Zabad, en el norte del estado, mientras que los combatientes paramilitares se han replegado hacia poblaciones del sur que permanecen bajo su control.

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El avance militar se enmarca en la ofensiva lanzada por el Ejército y sus fuerzas aliadas en la región de Kordofán, adyacente a Darfur, donde las tropas regulares han intensificado sus operaciones contra las posiciones de las FAR.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el Ejército y las FAR por el poder, y desde entonces ha causado decenas de miles de muertos y alrededor de 14 millones de desplazados, en una de las mayores catástrofes humanitarias del mundo.