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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:00

Orsi cree que la visita del papa fue para Uruguay "una caricia a la autoestima"

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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se felicitó este lunes del transcurso de la visita de León XIV, pese a que su país es el "más laico de la región", y consideró que constituyó "una caricia a la autoestima".

Por EFE
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"Fue una caricia a la autoestima. El Uruguay se sintió bien porque aparte todo nos salió muy bien. Nos sorprendió cuánta gente fue y cuánta gente se alegró. No hay ninguna señal en contra", indicó en un encuentro organizado en Madrid por la organización Nueva Economía Fórum, destacando que no trascendió ninguna "visión negativa al respecto".

El pontífice estuvo en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en el marco de una gira que le ha llevado también a Argentina y Perú.

Orsi se reunió con León XIV durante la visita del Santo Padre, quien, en su discurso a las autoridades, consideró que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho".

El líder uruguayo alabó que el pontífice "maneja el discurso de la política con una fineza sorprendente" y destacó que es "un líder espiritual potentísimo, pero que a su vez sabe leer muy bien lo que pasa en el mundo y no se calla y dice lo que le parece, en el momento adecuado".

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