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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 07:10

Orsi no prevé un cambio en la relación con España en caso de un cambio de Gobierno

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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, consideró este lunes que la relación de su país con España no va a cambiar en caso de que haya un nuevo Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

Por EFE
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"Las relaciones (de Uruguay) con los gobiernos de los distintos partidos de PSOE-PP han sido de Estado a Estado, como corresponde, porque son viejos partidos que están acostumbrados a eso", dijo a la prensa tras haber participado en Madrid en un encuentro convocado por la organización Nueva Economía Fórum.

El líder uruguayo fue preguntado también por una eventual entrada de Vox en el Ejecutivo español tras los comicios.

"Yo soy muy conservador. Allá en Uruguay hasta la izquierda es conservadora. A mí dame el esquema de los partidos previsibles, pero bueno, al que le toque gobernar que gobierne. América Latina está llena de partidos nuevos y gobernantes nuevos y bueno, hay que aprender a navegar. Si el ciudadano y el soberano decide, por ahí voy", concluyó.

Orsi viajó a España el sábado y hoy mismo tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En el marco de esta visita, además de su intervención en el foro, ha sido recibido ya por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde fue obsequiado con una camiseta personalizada y con una réplica en plata de dicho estadio.

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