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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:55

Orsi reivindica en Madrid a Uruguay como base de operaciones para Europa en el Mercosur

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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reivindicó este lunes a su país como una plataforma fiable de crecimiento empresarial, que cumple los compromisos asumidos y constituye una buena "base de operaciones" para las compañías europeas en el Mercosur.

Por EFE
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Según dijo en un encuentro organizado en Madrid por la organización Nueva Economía Fórum, Uruguay es "un país estable, confiable y abierto, que ofrece una plataforma desde la cual las empresas pueden producir, innovar, crecer".

"Los compromisos asumidos se honran y los cambios regulatorios se procesan dentro de la institucionalidad", añadió.

Orsi subrayó que su país quiere más y mejor inversión. Una "que incorpore el conocimiento, genere la productividad y contribuya a un crecimiento sostenible".

Su visita coincide con el tramo final de la presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur, que culminará con una cumbre de jefes de Estado en Montevideo el 4 de diciembre, y con los primeros meses de aplicación provisional del acuerdo comercial entre el bloque suramericano y la Unión Europea, en vigor desde el 1 de mayo.

"El acuerdo significa reducción de aranceles, previsibilidad, reglas modernas, nuevas oportunidades para bienes y servicios. (...) También abre posibilidades y Uruguay puede convertirse en una excelente base de operaciones", sostuvo.

Orsi constató que dicho pacto ya está dando sus frutos: "Entre mayo y septiembre, Uruguay exportó a la Unión Europea 860 millones de dólares en bienes; es un 12 % más que el mismo periodo del año anterior, en un año en que nuestras exportaciones totales crecían apenas un 1 %".

"En paralelo, estamos buscando avanzar también en la integración financiera con Europa", añadió: "La puerta de Europa está abierta. Los invitamos a cruzarla desde Uruguay", dijo.

Orsi admitió que el liderazgo brasileño en el Mercosur en "ineludible". Y, de hecho, consideró que para ese bloque es una "muy buena noticia" la victoria en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le deseó que en su país "pueda lograr los acuerdos fundamentales para gobernar".

Orsi añadió que no espera cambios en la relación de la región con Estados Unidos en los dos últimos años de Donald Trump en el cargo y tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato.

"Por los equipos que están y quienes están llevando adelante la política exterior, incluso los vínculos con América del Sur y el Caribe, no imagino cambios sustanciales", dijo.

Entre los patrocinadores de su encuentro de Nueva Economía Fórum estuvo la empresa española Solaria, que proyecta invertir 5.700 millones de dólares en el país suramericano, la mayor inversión anunciada en su historia, según el Ejecutivo uruguayo.

El proyecto se desarrollará en dos fases: según el Gobierno, la primera, prevista hacia 2029, generará 3.100 puestos de trabajo en la construcción, y una vez en funcionamiento el complejo emplearía a unas 1.500 personas.

"Para Uruguay la clave está en poner un pie un poco más el acelerador en la energía fotovoltaica", agregó.

En el marco de esta visita, Orsi se reúne este lunes con su homólogo español, Pedro Sánchez, y ha sido recibido ya por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde fue obsequiado con una camiseta personalizada y una réplica en plata de dicho estadio.

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