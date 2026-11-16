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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 00:30

Prabowo pide disculpas a Singapur y Malasia por humo tóxico de los incendios en Indonesia

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Manila, 16 nov (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, pidió disculpas en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a Singapur y Malasia por el humo tóxico que llegó a estos países en los últimos meses debido a una oleada de incendios forestales que Yakarta busca controlar desde agosto.

Por EFE
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Durante la jornada de apertura de la cumbre regional, que se celebra desde el domingo y hasta este martes en Filipinas, Prabowo explicó que los fuegos, muchos de ellos forestales y vinculados a la industria del aceite de palma, llevan "casi cuatro meses activos", según recoge una nota de prensa oficial difundida este lunes.

"El presidente pidió disculpas en nombre del gobierno y el pueblo de Indonesia por el impacto de los incendios forestales en la población de Singapur y Malasia, y les aseguró que Indonesia había hecho todo lo posible", dice el escrito.

Remarcó también que su gobierno ha revocado 17 concesiones a empresas vinculadas a incendios, mientras que otras 26 están actualmente bajo investigación, 11 han sido acusadas formalmente y "otras 23 empresas figuran en la lista de las que serán acusadas", sin mencionar el nombre de ninguna en específico.

El exgeneral aseguró que han desplegado unos 71.000 bomberos forestales para combatir los incendios, que se han cobrado la vida de 16 bomberos, mientras que otros resultaron heridos y dos helicópteros se perdieron durante las operaciones de mitigación, que tienen lugar mayoritariamente en la isla de Borneo.

Singapur, Kuala Lumpur y otras ciudades de Malasia llevan meses figurando como algunos de los lugares con el aire más contaminado del mundo debido a la densa humareda procedente de los incendios forestales que, desde agosto, persisten en Indonesia, según datos de la plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta.

Yakarta ha recibido críticas por su gestión de los fuegos tanto dentro como fuera de Indonesia, al no declarar la situación como emergencia nacional y con los incendios, en parte, causados por la quema de turberas para la producción de aceite de palma.

Indonesia lidera junto a Malasia las exportaciones de este sector, el cual tiene otras controversias y restricciones por su impacto medioambiental.

Esta temporada de incendios ha sido comparada a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Indonesia y los Gobiernos de Singapur y Malasia, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por la llegada de nubes de humo tóxicas.

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