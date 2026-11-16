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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 03:40

Rusia derriba 1.336 drones ucranianos, uno de los mayores ataques de la guerra

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Moscú, 16 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 1.336 drones enemigos en uno de los mayores ataques ucranianos de toda la guerra contra territorio del país vecino, según informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
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Los drones golpearon objetivos en quince regiones de la parte europea de Rusia, entre ellos una refinería en la región sureña de Rostov, y en la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Moscú estimó en 191 los aparatos no tripulados abatidos cuando se dirigían a la capital entre las 17.00 horas del domingo (14.00 GMT) y las 8.00 (5.00 GMT) de la mañana del lunes.

Canales de Telegram como Astra, que citan testigos oculares, informaron de un incendio en una refinería en la localidad de Azov (Rostov), a orillas del río Don.

El gobernador, Yuri Sliusar, informó sobre incendios en cuatro instalaciones industriales de la región, sin especificar. Como resultado de los ataques contra Rostov -también resultaron dañadas dos subestaciones eléctricas y un puente-, murieron una persona y otras cuatro resultaron heridas.

A esto hay que sumar el fuego que también se declaró en otra empresa alcanzada en la vecina región de Krasnodar, donde se registraron tres heridos, según las autoridades locales.

En las últimas dos semanas los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluido una en la región siberiana de Omsk. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que gracias a esos ataques Kiev ha logrado detener un 55 % de las actividades de refinado en Rusia.

Kiev ha intensificado sus ataques tras la negativa rusa a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones tripartitas en Abu Dabi y el anuncio oficial de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este jueves en China con los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y del gigante asiático, Xi Jinping.

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