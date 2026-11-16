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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:15

Sánchez y Lula defienden las instituciones democráticas ante la "amenaza ultraderechista"

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Madrid, 16 nov (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron este lunes en resaltar la importancia de la defensa de las instituciones democráticas y la cohesión social frente a lo que consideran que es la "amenaza ultraderechista".

Por EFE
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Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a Lula, quien viajó a España para apoyar al líder del PSOE ante las elecciones del 29 de noviembre.

Lula llegó procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Estaba previsto inicialmente que participase en un acto de apoyo a Sánchez organizado por el PSOE en el auditorio del sindicato UGT en el marco de la campaña electoral para el 29N.

Un acto que se suspendió debido a una afonía del presidente brasileño, aunque finalmente los dos protagonizaron una conversación fuera de Moncloa y en un diálogo organizado también por los socialistas.

Sánchez recibió a Lula en la escalinata de acceso al edificio principal del Complejo de la Moncloa. Se fundieron en un abrazo y posaron para los informadores gráficos mientras conversaban de forma distendida.

Posteriormente, accedieron al interior y posaron de nuevo para los fotógrafos estrechando fuertemente sus manos antes del inicio de la reunión.

En ella, tuvieron oportunidad de analizar la situación internacional actual, el resultado de las elecciones en Brasil y el momento que vive España ante los próximos comicios.

Fuentes de Moncloa informaron de que Sánchez y el presidente brasileño coincidieron en resaltar la relevancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a lo que denominan la "amenaza ultraderechista".

Además, hablaron sobre el futuro de las Naciones Unidas, la agenda bilateral y su apuesta común por seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre los dos países.

El PSOE informó de que en la conversación posterior fuera del complejo presidencial analizaron la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, fundamentado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismo para generar prosperidad.

Se trata de la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el 25 de octubre.

Sánchez está aludiendo en la mayoría de sus mítines a la victoria de Lula en Brasil en las presidenciales, cuando las encuestas daban como favorito a Flávio Bolsonaro, subrayando que si él pudo remontar, también es posible que el PSOE venza en los comicios.

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