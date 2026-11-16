Santiago Peña cumple 48 años alejado del poder y bajo prisión preventiva por Ueno bank

Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocer el comienzo del proceso de resolución de la entidad bancaria, por el Senado tras un juicio político en el que fue declarado culpable de "mal desempeño de funciones", y, horas después, detenido por orden del Ministerio Público.

Este lunes permanece en una "habitación común" del Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción, la capital del país, dijo el saliente comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay, el general César Moreno, al canal privado ABC TV.

Hasta ese sitio fue trasladado Peña horas después de su destitución y en medio de protestas frente a su vivienda particular. Un juez ratificó ese sitio de detención tras ordenar la prisión preventiva.

El exgobernante fue imputado formalmente por los fiscales por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La acusación en su contra fue ampliada el pasado viernes, al ser señalado de asociación criminal.

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También fueron acusados de asociación criminal, entre otros presuntos delitos, el exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, y el superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfrán.

De igual forma han sido imputados los exintegrantes del directorio de la entidad emisora Marco Aurelio González -quien fue procurador general de la república-, Liana Caballero y Miguel Mora.

Este domingo, el gerente de la Unidad Jurídica del BCP, Aldo Rodríguez, se entregó a las autoridades luego de que la Fiscalía librara una orden de captura en su contra, tras señalarlo de la presunta modificación de un informe técnico sobre el estado de Ueno que la Superintendencia de Bancos remitió al Senado en octubre pasado.

Moreno explicó que el domingo Peña recibió la visita de sus padres y de su esposa, Leticia Ocampos, con quienes -dijo- "compartió" y "almorzó".

"Hoy la actividad es para él normal. Si viene algún familiar o alguien que desea visitarlo, se anuncia a la guardia, se le comunica a él y entonces ahí se le acompaña hasta el lugar donde él puede recibir la visita", indicó.

El jefe militar salió al paso de denuncias sobre supuestos festejos o privilegios para los detenidos por este caso, tal como lo hizo el domingo el Ministerio de Justicia.

En un comunicado, ese despacho indicó que su titular, Rodrigo Nicora, ordenó que "ninguna persona privada de la libertad, independientemente de su condición o situación procesal, debe recibir privilegios ni tratos diferenciados".

Tras la caída de Ueno bank, por la que han sido imputadas otras 27 personas del banco y sus empresas asociadas, también permanecen en prisión preventiva siete directivos, mientras que otras dos ejecutivas fueron enviadas a detención domiciliaria.