ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:00

Senegal detiene a catorce personas tras desmantelar una red de tráfico de emigrantes

Imagen sin descripción

Nairobi, 16 nov (EFE).- Catorce personas han sido detenidas en Senegal en una operación que ha logrado desmantelar una red de tráfico de emigrantes, informó la Gendarmería de este país de África occidental.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado emitido a última hora del domingo, el cuerpo de seguridad precisó que la operación se desarrolló el pasado día 12 en la comuna de Yenne, en el departamento costero de Rufisque (oeste), y los agentes incautaron 15,2 millones de francos CFA (cerca de 23.200 euros), dos embarcaciones precarias y tres motores.

"La investigación, iniciada tras un control de patrulla, permitió detener al presunto organizador, a sus colaboradores y a varias personas que pretendían partir", subrayó la Gendarmería.

El cuerpo de seguridad añadió que la Marina Nacional está movilizada para interceptar un "gran cayuco" frente a las costas de la localidad de Sendou, en el citado departamento, sin facilitar mas detalles.

Esta operación tuvo lugar pocos días después del naufragio ocurrido el 7 de noviembre frente a la zona de Lompoul, en el departamento costero de Kébémer (oeste), donde un cayuco se hundió provocando la muerte de al menos 43 emigrantes en situación irregular.

Aunque las autoridades no precisaron el destino que manejaba la red desmantelada, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la peligrosa ruta atlántica.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias de las últimas semanas y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita al país africano para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?”: el libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
04
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
05
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más

Te puede interesar