Senegal detiene a catorce personas tras desmantelar una red de tráfico de emigrantes

En un comunicado emitido a última hora del domingo, el cuerpo de seguridad precisó que la operación se desarrolló el pasado día 12 en la comuna de Yenne, en el departamento costero de Rufisque (oeste), y los agentes incautaron 15,2 millones de francos CFA (cerca de 23.200 euros), dos embarcaciones precarias y tres motores.

"La investigación, iniciada tras un control de patrulla, permitió detener al presunto organizador, a sus colaboradores y a varias personas que pretendían partir", subrayó la Gendarmería.

El cuerpo de seguridad añadió que la Marina Nacional está movilizada para interceptar un "gran cayuco" frente a las costas de la localidad de Sendou, en el citado departamento, sin facilitar mas detalles.

Esta operación tuvo lugar pocos días después del naufragio ocurrido el 7 de noviembre frente a la zona de Lompoul, en el departamento costero de Kébémer (oeste), donde un cayuco se hundió provocando la muerte de al menos 43 emigrantes en situación irregular.

Aunque las autoridades no precisaron el destino que manejaba la red desmantelada, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

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Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la peligrosa ruta atlántica.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias de las últimas semanas y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita al país africano para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.