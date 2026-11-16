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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 00:55

Sheinbaum llega a China para su primera cumbre de la APEC y una reunión con Xi Jinping

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Pekín, 16 nov (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llegó este lunes a la ciudad china de Shenzhen (sureste) para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre, en un viaje que incluye una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y otros contactos diplomáticos.

Por EFE
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El vuelo que transportaba a la mandataria aterrizó en Shenzhen, según la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware, a las 11.30 hora local (3.30 GMT) tras emprender el domingo un trayecto desde México en vuelos comerciales y con una agenda diplomática concentrada en pocas jornadas.

Será su primera visita a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024 y la primera de un mandatario mexicano al país asiático desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo en Xiamen (sureste).

El encuentro con Xi se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Sheinbaum buscará asimismo promover su estrategia de inversiones, denominada Plan México, y diversificar las relaciones económicas del país, cuyo comercio exterior depende en gran medida de Estados Unidos.

Según el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, Canadá, Vietnam y Australia también han solicitado encuentros bilaterales con la presidenta.

La mandataria tiene previsto intervenir ante representantes empresariales de la APEC y regresar a México para encabezar el viernes 20 los actos por el aniversario de la Revolución mexicana.

La visita cobra especial relevancia ante la próxima presidencia mexicana del foro en 2028, después de Vietnam, que acogerá la cumbre de 2027.

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