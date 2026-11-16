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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:45

Supremo indio permite la excarcelación de dos condenados por la violación de Bilkis Bano

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Nueva Delhi, 16 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de la India concedió la libertad bajo fianza a dos de los once hombres condenados por violar en grupo a una mujer musulmana embarazada y asesinar a siete familiares durante los disturbios religiosos de 2002, en un caso que se convirtió en símbolo de la violencia contra esta minoría y de la lucha por obtener justicia en el país.

Por EFE
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"Basta con afirmar que los apelantes han estado encarcelados por un período de más de diecisiete años, y también (...) que uno de los apelantes tiene una discapacidad severa", señalaron los jueces M.M. Sundresh y Prasanna B. Varale en una orden dictada el 28 de octubre y conocida este lunes, según el medio especializado Bar and Bench.

La decisión suspende provisionalmente la ejecución de las penas de cadena perpetua de dos de los condenados mientras se resuelven sus apelaciones, en un proceso judicial que se remonta a una de las peores matanzas religiosas de la historia reciente de la India.

Bilkis Bano tenía 21 años y estaba embarazada de cinco meses cuando, el 3 de marzo de 2002, fue violada por varios hombres mientras huía con su familia de una ola de ataques contra los musulmanes en el estado occidental de Gujarat.

Su hija de tres años y otros seis familiares fueron asesinados durante la agresión.

La violencia había estallado tras la muerte de 59 personas en el incendio de un tren que transportaba peregrinos hindúes en Godhra y dejó alrededor de un millar de muertos, en su mayoría musulmanes, mientras Gujarat estaba gobernado por Narendra Modi, hoy primer ministro de la India, cuya actuación frente a las matanzas fue objeto de fuertes críticas.

Bano sobrevivió y emprendió una larga y emblemática batalla judicial después de que la policía local intentara archivar la investigación.

En 2008, once hombres fueron condenados a cadena perpetua por la violación y los asesinatos. El Tribunal Superior de Bombay confirmó las penas en 2017 y condenó también a policías y médicos inicialmente absueltos por su actuación durante la investigación.

Sin embargo, en agosto de 2022, el Gobierno de Gujarat, dirigido por el partido hinduista BJP de Modi, concedió la libertad anticipada a los once condenados, que fueron recibidos con celebraciones a su salida de prisión.

La excarcelación provocó protestas y una nueva batalla judicial que culminó en enero de 2024, cuando el Supremo anuló la medida y los once regresaron a prisión ese mismo mes.

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