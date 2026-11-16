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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 07:45

Togolés Gilbert Houngbo reelegido para dirigir 5 años más la OIT, tras retirada de España

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Ginebra, 16 nov (EFE).- El actual director general, el togolés Gilbert Houngbo, fue reelegido este lunes para un segundo mandato al frente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras el anuncio horas antes de la retirada de la que había quedado como su única rival, la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.

Por EFE
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El Consejo de Administración de la OIT, órgano compuesto por 56 miembros (28 de gobiernos, 14 de sindicatos y 14 de patronales), fue el encargado de la elección, en la que Houngbo fue electo por 51 votos, mientras que cinco fueron abstenciones.

Anteriormente, el candidato que Perú había presentado para esta contienda, su exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, también desistió de continuar en la misma.

La retirada de Díaz aceleró la votación de hoy, que tomó menos de una hora hasta la proclamación del resultado en una sesión que fue realizada a puerta cerrada.

En sus primeras palabras públicas a los electores y al resto de representantes de las tres partes constituyentes de la OIT, el director reelecto dijo que recibía con humildad y sentido de responsabilidad el nuevo mandato que se le ha confiado.

Enseguida, saludó la participación de la ministra Díaz y del excandidato peruano González-Olaechea: "Cada uno de ellos presentó con convicción su visión del futuro de nuestra organización, su compromiso honró nuestra institución y contribuyó a la riqueza del debate democrático que acaba de terminar".

Relató que a lo largo de varios meses de campaña, que incluyó presentaciones públicas y en privado ante el Consejo de Administración, escuchó las preocupaciones de los trabajadores, su adhesión a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la protección social.

Al mismo tiempo pudo oír sobre sus nuevas inquietudes relacionadas con los rápidos desarrollos tecnológicos "que sacuden el mundo del trabajo".

De su diálogo con las organizaciones de empleadores, Houngbo dijo que éstos le expresaron la necesidad de "entornos propicios para las inversiones, la innovación, la creación de empleo decente y el desarrollo de competencias".

"Me niego en creer que estas posiciones sean contradictorias", señaló.

Abordó también los problemas financieros de la OIT y, al respecto, aseguró que actuará con rigor, responsabilidad, al tiempo que garantizó que habrá transparencia en las decisiones que tome.

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