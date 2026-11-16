Ucrania ataca el puente de Crimea, lo que obliga a interrumpir el tráfico

"El enemigo ha lanzado un ataque contra el puente de Crimea. Por ello, el transporte estará restringido hasta la mitad de la jornada", explicó Axiónov en sus redes sociales.

Agregó que los servicios de emergencia han sido movilizados para gestionar las secuelas del ataque, que el funcionario no precisó. Axiónov también recomendó a los interesados que se informen sobre la posibilidad de cruzar el estrecho de Kerch en barco.

Anteriormente, las autoridades habían informado sobre retrasos en la circulación de cuatro trenes debido al cierre del puente que une la península con el resto de la Rusia continental.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 1.336 drones enemigos en uno de los mayores ataques ucranianos de toda la guerra contra territorio del país vecino, según informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

En las últimas dos semanas los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluida una en la región siberiana de Omsk. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que gracias a esos ataques Kiev ha logrado detener un 55 % de las actividades de refinado en Rusia.

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Kiev ha intensificado sus ataques tras la negativa rusa a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones tripartitas en Abu Dabi y el anuncio oficial de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este jueves en China con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y el gigante asiático, Xi Jinping.