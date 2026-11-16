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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:15

UE sanciona a 145 personas y empresas más por desinformar y para restringir economía rusa

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Bruselas, 16 nov (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este lunes a otras 113 personas y entidades para restringir más la capacidad de Rusia de financiar su guerra de agresión, y a 30 personas y dos entidades más a las que considera responsables de actividades cibernéticas maliciosas y desinformación.

Por EFE
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En respuesta a los ataques indiscriminados de Rusia contra Ucrania, en particular contra las infraestructuras civiles, el Consejo ha impuesto hoy medidas restrictivas adicionales a 12 personas y 101 entidades por su papel en aquellos sectores económicos que constituyen una fuente sustancial de ingresos para la guerra de agresión de Rusia y que apoyan su flota clandestina, explicó el Consejo en un comunicado.

La lista de hoy incluye a casi 50 bancos e instituciones financieras rusas, así como al único accionista del gigante minorista ruso Wildberries y a una persona que controla la participación mayoritaria en otra importante empresa rusa de comercio electrónico, Ozon.

El Consejo también ha incluido en la lista a otras entidades y empresarios del sector petrolero y energético ruso. Las empresas energéticas incluidas hoy en la lista gestionan refinerías rusas y la terminal petrolera de San Petersburgo, y operan en el segmento de la exploración y la producción, indicó la institución.

Por lo que respecta a la llamada 'flota fantasma' rusa, se ha incluido en la lista negra a diversas empresas de los Emiratos Árabes Unidos, China, Seychelles y Omán que son compradoras de productos derivados del crudo de origen ruso, así como a determinados empresarios que son propietarios o gestionan buques sujetos a medidas restrictivas de la UE y que transportan ilegalmente petróleo ruso.

En cuanto a las sanciones relacionadas con desinformación, el Consejo añadió a la lista de sancionados a la Agencia de Diseño Social (SDA, por sus siglas en ingles), una empresa de relaciones públicas y tecnología política con sede en Moscú que lleva a cabo proyectos a gran escala de manipulación e interferencia de la información financiados, dirigidos y supervisados por la Administración Presidencial rusa.

La SDA "manipula sistemáticamente" el entorno de los medios de comunicación y las redes sociales, difunde propaganda y desinformación prorrusas, así como campañas de manipulación e interferencia de la información extranjera, según el Consejo.

Explicó que ha orquestado campañas de desinformación dirigidas específicamente contra países de la UE, instituciones de la UE y el apoyo público europeo a Ucrania, incluso en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y de operaciones específicas contra Estados miembros de la UE como Alemania y Francia.

En  concreto, la lista de hoy incluye a 24 personas que trabajan para la SDA y que han contribuido, en diversas funciones, al desarrollo y la gestión de las denominadas 'contracampañas europea' y 'contracampaña ucraniana'.

Además, el Consejo ha incluido en la lista a propagandistas como las figuras de la televisión rusa Vitaly Eliseev y Petr Marchenko, el bloguero y comentarista militar de origen ucraniano Yurii Podoliaka, y a Chay Bowes, de RT International.

Por otra parte, el Consejo también ha sancionado a NoName057(16), un grupo de hackers prorruso que surgió por primera vez en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y que reivindica la autoría de ciberataques contra organismos gubernamentales, infraestructuras críticas y empresas privadas de Ucrania, EE. UU. y los países de la UE.

En la UE, el Consejo aseguró que NoName057(16) ha atacado sitios web y portales de múltiples sectores mediante ataques de denegación de servicio (DDoS).

Entre los principales objetivos se encuentran los sectores energético, financiero y del transporte, las instalaciones de suministro de agua, así como los partidos políticos y los candidatos durante los procesos electorales.

Las personas sancionadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe proporcionarles fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente, o en su beneficio. Además, se aplica una prohibición de viajar a la UE a las personas físicas.

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