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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:25

Un niño y una mujer mueren en Afganistán por la explosión de restos de guerra

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Kabul, 16 nov (EFE).- Un niño y una mujer murieron en Afganistán por la explosión de municiones sin detonar de antiguas guerras, informaron este lunes las autoridades talibanes, en un país donde unas 50 personas mueren o resultan heridas cada mes por estos artefactos y casi el 80 % de las víctimas son menores.

Por EFE
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"Desafortunadamente, uno de los restos de la guerra explotó ayer, matando a un niño e hiriendo a otro", declaró a EFE el director del Departamento de Información y Cultura de la provincia meridional de Ghazni, Hamidullah Nisar.

El accidente ocurrió el domingo en el distrito de Qarabagh, donde dos niños encontraron una munición sin explotar y la introdujeron en una hoguera, según informó la Policía provincial.

La detonación mató a uno de ellos, de 14 años, y dejó herido al otro, de siete.

Un día antes, una mujer de 30 años murió por la explosión de una granada en el interior de una vivienda del distrito de Giro, también en Ghazni. "Estos artefactos sin explotar son remanentes de guerras anteriores y siguen cobrándose vidas civiles, con este tipo de tragedias persistiendo", agregó Nisar.

Afganistán tiene la tercera tasa más alta de víctimas del mundo por este tipo de dispositivos, según la ONU, por detrás de Birmania (Myanmar) y Siria.

Solo en 2025, 92 personas murieron y 375 resultaron heridas en incidentes relacionados con restos explosivos de guerra en el país, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre los que 309 de 467 fueron niños.

El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) y organizaciones especializadas como The HALO Trust trabajan junto a equipos locales para detonar controladamente los restos, a pesar de tener un programa que definen en su último informe como "severamente reducido".

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