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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:40

Von der Leyen quiere una UE más grande, pero con freno de mano para los socios díscolos

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, advirtió este lunes de que la Unión Europea (UE) no puede perder capacidad de decisión al ampliarse y reclamó reforzar las garantías para que los nuevos miembros cumplan las reglas una vez dentro.

Por EFE
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"Una Unión más grande debe seguir siendo una Unión que pueda actuar", afirmó Von der Leyen durante la apertura del II Foro de la Ampliación, con la participación de varios ministros de Exteriores de países del bloque y líderes de países candidatos a la adhesión.

"No podemos permitirnos ser más lentos", añadió, en un momento en que Europa debe responder con rapidez a "tantos desafíos globales".

Von der Leyen pidió para ello aprovechar las herramientas que ya ofrecen los Tratados para hacer más eficaz la toma de decisiones.

La Comisión Europea planteó en octubre sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada para la mayoría de las decisiones sobre adhesión, como la apertura de los bloques temáticos de negociación ('clústeres'), que agrupan la adaptación del candidato a las normas europeas.

La presidenta explicó que Bruselas trabaja además en modernizar la forma en que los países candidatos se incorporan, con dos objetivos: adelantar los beneficios de la integración y garantizar que las normas comunes se respeten después de la adhesión.

Bruselas quiere que los candidatos participen antes de entrar en ámbitos como la energía, el transporte, lo digital y la defensa, con un acceso condicional y reversible, y que dependa del "alineamiento estratégico", que incluye la seguridad económica y la política exterior de la UE.

"Los compromisos asumidos antes de la adhesión deben perdurar después", subrayó, y por eso la Comisión propone "salvaguardas posteriores a la adhesión" más estrictas.

Esas salvaguardas permitirían, en los casos más graves, suspender el derecho de voto en el Consejo de un nuevo Estado miembro que vulnere los valores de la UE.

Para defender el balance de las ampliaciones, Von der Leyen recordó que en los veinte años posteriores a la de 2004 -cuando diez países se unieron al club comunitario- las exportaciones españolas a los nuevos Estados miembros se duplicaron.

La presidenta del Ejecutivo comunitario planteó también qué habría pasado sin ampliar: si Europa estaría mejor preparada ante la agresión de Rusia, si sería más segura y si tendría más influencia en el mundo.

"La respuesta es un 'no' claro", sentenció.

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