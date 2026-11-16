Vujcic (BCE): el aumento de los costes de refinanciación puede lastrar el crecimiento

Vujcic dijo en un discurso en Fráncfort que "el crecimiento económico continuó en el tercer trimestre de este año, aunque con menor dinamismo que en el trimestre anterior".

"Durante el último año, la economía de la zona euro ha demostrado una resiliencia notable frente a múltiples desafíos", consideró Vujcic en el discurso inaugural de la vigésimo novena conferencia Euro Finance Week, un evento de la industria bancaria y financiera de Europa.

Pero advirtió de que el conflicto en Oriente Medio impulsa al alza los precios de la energía, "lo que se traduce en una elevada inflación energética".

"La inflación general en la zona euro aumentó hasta el 4 % en octubre, frente al 3,8 % de septiembre, debido principalmente al encarecimiento de la energía", dijo Vujcic.

La inflación subyacente se ha mantenido estable, y los salarios no muestran, por el momento, una reacción significativa, considera el vicepresidente del BCE.

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La subida de los precios de la energía podría presionar la inflación al alza, mientras que una menor confianza y el aumento de los costes de financiación deberían contrarrestar parcialmente este efecto al lastrar el crecimiento, prevé Vujcic.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya dejó entrever a finales de octubre que el BCE va a subir de nuevo en diciembre sus tipos de interés, pero no está claro si el BCE aumentará el precio del dinero también en 2027.

El impacto adverso de la crisis energética sobre el crecimiento económico se ha visto compensado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, según Vujcic.

Calificó de "contenida" la corrección del mercado tras las elecciones de medio mandato en EEUU, pero dijo que sirve como "recordatorio de la necesidad de mantener la cautela respecto a las valoraciones en el ámbito de la IA".