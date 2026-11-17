“Es el resultado de la séptima fase de una operación llevada a cabo durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, dijo Zelenski, que explicó que las fuerzas ucranianas fueron “destruyendo gradualmente” las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente.

El presidente ucraniano explicó que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Zelenski se refirió al puente como “el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra ucraniana Crimea” y señaló que en fases anteriores de la operación se destruyeron también radares y otros instrumentos de guerra electrónica para hacer posible que se alcanzara el puente.

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“Hoy, en la fase clave, los drones Palianytsia tuvieron un rendimiento extraordinario, golpeando la sección de carretera del puente, mientras que los misiles Neptún, los drones ruta y los drones FP-5 golpearon la sección ferroviaria”, especificó el presidente ucraniano.

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Zelenski afirmó además que con misiles Flamingo se lanzó un “ataque de precisión guiada”, y destacó que la comunicación del misil funcionó “de manera impecable hasta los segundos finales” del ataque.

El líder de Kiev afirmó que el ataque es una respuesta a los bombardeos rusos a sus infraestructuras civiles y recordó que Rusia ha rechazado todas las ofertas de alto el fuego que formula Ucrania desde hace más de un año.

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Añadió que las fuerzas rusas han atacado en múltiples ocasiones en las últimas horas, días y semanas puentes vitales para las comunicaciones ucranianas en ciudades como Zaporiyia, Dnipró, Kiev u Odesa, y agradeció su trabajo tanto al SBU como al Ejército y a los fabricantes de todas las armas empleadas en la operación.