Estas negociaciones deben comenzar el domingo y reflejan “un compromiso real a favor de la formación del gobierno más amplio posible”, afirmó el partido Yashar del exjefe del Estado Mayor.

Eisenkot tiene hasta el próximo mes para formar un gobierno, tras las elecciones legislativas de finales de octubre que no han otorgado ninguna mayoría absoluta, ni a su bloque ni al de Netanyahu.

Pero su bloque está dividido sobre el camino a seguir para garantizar una mayoría gubernamental: aliarse con los ultraortodoxos, con los partidos árabes o un gobierno de unión nacional con Netanyahu.

“Para considerar todas las opciones”, Eisenkot “ha pedido al equipo de negociación del partido que invite a sus homólogos del Likud a una serie de negociaciones maratónicas”, precisó Yashar en un comunicado.

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Representantes de ambos partidos ya se reunieron el pasado domingo.

El ex primer ministro Naftali Bennett, figura del bando de Eisenkot, declaró el sábado que su partido se negará a aliarse con “Netanyahu o su bloque, cualquiera que sean las circunstancias”.

Eisenkot ya se había declarado abierto a la formación de un gobierno con miembros del Likud, pero excluye unirse a una coalición dirigida por el primer ministro saliente.

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Netanyahu pide un gobierno de unión nacional, que presenta como necesario para garantizar la seguridad de Israel, y critica duramente a los partidos árabes, que cuentan con 19 escaños y se oponen a su reelección.

Eisenkot, cuyo bloque cuenta con 48 diputados en la Knesset, donde la mayoría absoluta es de 61, subrayó el viernes que no quiere que las negociaciones se eternicen y está dispuesto a presentar al Parlamento un gobierno minoritario.