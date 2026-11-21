El sismo se registró a las 19H09 locales (00H09 GMT) y tuvo como epicentro 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín, unos 300 kilómetros al este de la capital Lima.

Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo al instituto geofísico nacional.

El servicio geológico estadounidense (USGS) también calculó la magnitud del sismo en 6,7, pero estimó su profundidad en 108 km.

Según imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, habitantes de Lima y de otras regiones del país salieron a las calles tras sentir el movimiento sísmico.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde informó que tras el sismo se “reportaron afectaciones leves en viviendas de distintas localidades de Junín (centro), así como interrupciones del servicio eléctrico y restricciones en el tránsito de la carreteras.

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“No se han registrado de momento daños materiales significativos y sobre todo daños a las personas o afectaciones al cuerpo y la salud”, dijo Belaúnde.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) fue percibido entre moderado y fuerte por la población.

“El sacudimiento del suelo ha sido intenso, no tenemos reporte de daños por el momento, pero si desprendimientos de tierra y piedras en cerros”, dijo a la AFP el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera.

El sismo se sintió además en las regiones de Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco y Callao.

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En Lima, el sismo llevó a cientos de personas a evacuar oficinas y edificios en el distrito turístico de Miraflores, constataron periodistas de la AFP.

En julio, un sismo de 5,1 grados en la región Junín dejó seis personas fallecidas, 32 heridos y 52 viviendas destruidas.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

Cada año Perú es sacudido por al menos 400 sismos por encima de una magnitud de 4,0 grados.

El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud 7,9 causó 595 muertos en la región de Pisco, en el sur de Perú, y provocó un pequeño tsunami.