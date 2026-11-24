Además, el Gobierno de coalición del PSOE y su socio minoritario Sumar aprobó una batería de medidas de carácter social con la que pretende evidenciar su hoja de ruta ante las elecciones frente a las propuestas de los opositores PP (derecha), que acusa al Ejecutivo de electoralista y de hacer una campaña "desesperada", y de la ultraderecha de Vox.

Estas son las claves de este martes, a solo cinco días de las elecciones generales del domingo 29.

En un mitin en Barcelona (este), Sánchez avanzó que si sigue al frente del Gobierno se modificará esta norma y España no invertirá el 5 % del PIB en defensa, como exige la OTAN, sino que destinará el 7 % a la sanidad publica, un 1 % a vivienda y un 5 % a educación pública.

Fuentes de Moncloa (sede del Ejecutivo) explicaron que el Gobierno se compromete a incluir en el ordenamiento jurídico "la renuncia expresa" de España a la guerra como "forma de agresión o presión diplomática".

Mientras, Feijóo cuestionó el feminismo de Sánchez, acusándolo de recortar derechos a las mujeres y de ser el político que más les ha fallado.

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"(Sánchez) ha recortado la seguridad y el bienestar que merecen las mujeres de nuestro país", afirmó Feijóo en un mitin en Alicante (este), tras citar las consecuencias de la llamada 'ley del solo sí es sí', los fallos en las pulseras antimaltrato y la inseguridad que, a su juicio, hay en las calles, especialmente en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

Esta es la tercera ocasión en que la comitiva electoral del PP es víctima de este tipo de incidentes en el País Vasco, después de que el 17 de noviembre Feijóo fuera abucheado e increpado durante el mitin que celebró en Eibar para arropar a Echeverría, quien había sido atacado unos días antes por radicales que le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani.

El vídeo fue publicado en la cuenta de X y en él aparece Blake simulando un juego de ilusionismo y llamando a los espectadores a pensar en un político que "les haya prometido mucho" y después haya "hecho otra cosa", en alguien que les haya pedido confianza y después "les haya mentido continuamente".

Según informó este martes el Ministerio del Interior, el operativo centrará su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales previstos.

Existe la opción del voto en blanco, que se interpreta como una muestra de descontento con la clase política -pero no con el sistema democrático- y que se ejerce de la siguiente manera: para el Congreso (cámara baja) se introduce el sobre de votación sin ninguna papeleta dentro y para el Senado (cámara alta) sí se mete una papeleta en el sobre sin marcar el nombre de ningún candidato.

Los votos en blanco se suman al total de votos válidos emitidos, lo que eleva su número y a la vez la cantidad mínima de votos necesarios para entrar en el reparto de escaños.

También está el voto nulo: se introduce un sobre dentro de la urna, pero el voto queda anulado y a efectos prácticos tiene la misma validez que una abstención, ya que simplemente no se contabiliza.

Un voto puede resultar nulo de forma consciente (a modo de protesta) o inconsciente (por un error), y se produce en lo que concierne al Congreso si se usa un sobre o papeleta distinta a la oficial, si se introduce en la urna una papeleta sin sobre, con papeletas alteradas o sobres con más de una papeleta; en el caso del Senado, las papeletas que marquen más de los candidatos permitidos tampoco serán válidas.