"La Defensa Civil respondió a un ataque terrorista de la milicia hutí contra una de las torres del Centro Financiero de Riad. El ataque causó 11 heridos: dos ciudadanos saudíes, dos residentes indios, tres residentes nepalíes y cuatro residentes egipcios", dijo la organización en un escueto comunicado.

La nota añadió que un proyectil impactó contra "una de las torres" del distrito capitalino, y que las autoridades competentes "respondieron de inmediato al incidente e implementaron todos los procedimientos y medidas aprobados para este tipo de situaciones", sin aportar más detalles sobre los daños ocasionados.

Anteriormente, la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 informó en un breve comunicado de que "una de las torres del Centro Financiero fue objeto de un cobarde ataque terrorista".

Hasta el momento, los hutíes, aliados de Irán, no han revindicado la acción, que se produce en medio de una intensificación de los ataques de los insurgentes del Yemen contra instalaciones civiles, económicas y energéticas de Arabia Saudí, que a su vez realiza bombardeos en territorio yemení.

Esta no es la primera vez que un proyectil impacta contra el Centro Financiero de Riad, donde el pasado 19 de noviembre un ataque provocó daños materiales en varios pisos de una de las torres y en edificios adyacentes de este distrito, donde se encuentran las edificaciones más altas de la capital saudí.

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Los hutíes han intensificado sus acciones contra el reino árabe después de que la coalición bombardeara el fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, así como otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes, que prometieron responder con dureza.

Los insurgentes han reiterado en varias ocasiones que no hay ningún lugar seguro en Arabia Saudí a excepción de las regiones sagradas de La Meca y Medina, los lugares más importantes para los musulmanes y en los que la coalición afirma que los hutíes lanzan ataques, aunque el grupo lo niega.

Esto se enmarca dentro de la nueva fase de la guerra del Yemen, que estalló en verano tras el bombardeo del aeropuerto de Saná -la capital del Yemen bajo control hutí-, un evento que dio inicio a una ofensiva de los rebeldes tanto en el propio país árabe como contra todo tipo de objetivos en Arabia Saudí.