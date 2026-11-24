El departamento del ramo indicó en un comunicado que el accidente se produjo en la carretera Al Watan que resultó "en el fallecimiento de 11 personas", pero no detalló si hubo heridos.

Aseguró que, tras recibir el aviso del siniestro, se enviaron equipos especializados al lugar de los hechos, y los servicios de ambulancias, la Defensa Civil y otras autoridades pertinentes pusieron en marcha operaciones de rescate y emergencia.

Asimismo, el ministerio añadió que "se aseguró la zona y se gestionó el flujo vehicular", mientras "se está llevando a cabo una investigación sobre las causas del accidente, cuyos resultados se darán a conocer una vez que concluya dicho proceso".

"El Ministerio del Interior expresó sus más profundas condolencias y su sincera solidaridad a las familias y seres queridos de los fallecidos, rogando al todopoderoso que les conceda su misericordia y perdón, y que otorgue paciencia y consuelo a sus allegados", agregó la nota.

Al tiempo, y como es común en los comunicados oficiales del gobierno emiratí, la nota instó a la ciudadanía a verificar la información consultando únicamente fuentes oficiales, y a evitar la difusión de rumores o datos no confirmados sobre el incidente.

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Se trata del segundo accidente de gravedad en el rico país del golfo Pérsico después del registrado el pasado 12 de noviembre en el emirato de Fuayaira, también norte, en el que murieron al menos 14 personas y una treintena resultaron heridas.