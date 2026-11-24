El ataque ocurrió el lunes en la comunidad de Uduere, en el área de gobierno local de Ugheli Norte, un incidente que la Policía está investigando para establecer la secuencia de los hechos, identificar a los responsables y examinar sus circunstancias, según un comunicado del cuerpo policial.

"La Policía de Nigeria reitera que las diferencias políticas, las rivalidades de campaña o los intereses partidistas nunca deben permitirse resultar en violencia, intimidación, destrucción de propiedad o la pérdida de vidas inocentes", añadió.

Por su parte, el partido del político Ovie Omo-Agege, candidato del opositor Congreso Democrático de Nigeria (NDC) por el distrito senatorial de Delta Central para las elecciones generales del 16 de enero de 2027, denunció que se trata de un ataque contra el propio Omo-Agege, quien salió ileso.

"Lamentamos profundamente informar que cuatro personas, entre ellas dos de nuestros ayudantes, Moses Anaughe y Akima Efemena Umukoro, fueron asesinadas a tiros", declaró el asesor de prensa del candidato, Sunny Areh, en un comunicado.

Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad, identificadas como Evance Ivwurie, Chuks Erhire, Tobore Agba y Ayodo Wanogho.

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La Policía no informó si alguno de ellos se encuentra entre los fallecidos.

El partido de Omo-Agege también dijo que los agresores gritaban que buscaban al político, por lo que consideraron el acto como un "intento deliberado de asesinarle", y acusaron a un funcionario del gobierno local de liderar el ataque.

Ante esta situación, las autoridades estatales impusieron un toque de queda en Uguelli Norte desde las 06:00 hora local (05:00 GMT) hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT), hasta nuevo aviso.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, lanzó el pasado 24 de octubre la campaña para un segundo mandato, con una promesa de "prosperidad" tras las duras medidas económicas impuestas en los últimos años, que han generado fuertes protestas en el país.

Tinubu, de 74 años, ganó entonces la elecciones presidenciales de 2023 frente a una oposición fragmentada, alcanzando la Presidencia con el 36,61 % de los votos.

Nigeria es el país más poblado de África, con unos 244 millones de habitantes, además de destacar como potencia petrolera y una de las principales economías del continente.