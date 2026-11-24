Albanese, investigadora de la Universidad de Georgetown (EE.UU.), está considerada una de las figuras más importantes del debate jurídico y político internacional sobre Palestina, Israel, Gaza y el papel del resto de Estados del mundo ante este conflicto, destacó su comunicado.

La institución, situada en una de las islas españolas del archipiélago canario (océano Atlántico), subrayó que su nombramiento como doctora 'honoris causa' fue aprobado a propuesta del propio rector, Lluís Serra, que hizo suya una solicitud del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

El rector apuntó que Albanese es una jurista especializada en derechos humanos y que, entre sus méritos académicos y de investigación, resalta la publicación de numerosos dictámenes jurídicos e informes sobre la situación de los derechos humanos en la Palestina ocupada.

Se trata de documentos elaborados a partir de 2022, cuando se convirtió en relatora especial de Naciones Unidas, y hacen referencia a cuestiones como "la violación del derecho a la autodeterminación" de sus habitantes, "la privación masiva, generalizada y sistemática de la libertad de la población palestina", la vulneración de la infancia, "la economía de la ocupación y el genocidio".

Así como a otros aspectos del conflicto, entre ellos "los medios de comunicación en tiempos de genocidio o los vínculos entre la práctica de la tortura contra los palestinos y el crimen de genocidio", añadió la institución educativa española.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo de este reconocimiento para Albanese se remitirá al Claustro de la universidad, que deberá aprobar definitivamente esta distinción.