"Animo al sector empresarial alemán a que aproveche las oportunidades que ofrecen los países africanos. Sed curiosos, asumid riesgos e invertid en nuestro futuro común", afirmó Steinmeier al inaugurar la 6ª Cumbre Empresarial Alemania-África (GABS 2026), que reúne a más de 600 delegados en la capital ghanesa, Acra, según un comunicado de la Presidencia alemana.

Ghana es la segunda parada de una nueva gira africana del mandatario alemán, cuya agenda oficial empezó el lunes en Costa de Marfil y también lo llevará a Kenia, en un viaje que se alargará hasta el 26 de noviembre.

"Por favor, no cejéis en vuestros esfuerzos por llevar a cabo las reformas necesarias y crear mecanismos que faciliten el comercio en vuestro continente y abran nuevas rutas comerciales", aseveró Steinmeier.

"Ambas cosas son fundamentales para lograr un mayor crecimiento, una mayor prosperidad y para ampliar nuestra cooperación", señaló, al destacar que "Alemania y las empresas alemanas son socios fiables, sólidos y transparentes en este camino".

Para el mandatario, "hay mucho potencial latente" para los intercambios entre Alemania y África, en un contexto marcado por los cambios en las dinámicas geopolíticas, que han "socavado la certidumbre" de los mercados tradicionales de exportación para Alemania, como Norteamérica y China.

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"Precisamente por eso es tan importante esta cumbre, porque puede contribuir a establecer nuevos contactos, crear más puestos de trabajo y generar más prosperidad", concluyó.

Mahama intervino también y, según reporta la prensa ghanesa, afirmó que Alemania, al tener unos sectores de ingeniería, manufacturas, innovación tecnológica y formación profesional sólidos, puede respaldar las ambiciones de industrialización de África.

"Por ello, buscamos una colaboración que combine la tecnología, la experiencia y la inversión alemanas con los recursos, el talento emprendedor y los mercados en crecimiento de África con el fin de crear empresas comercialmente viables que aporten beneficios tangibles a ambas partes", afirmó.

Mahama destacó que "la colaboración debe basarse en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y el reconocimiento de que la cooperación económica sostenible se logra cuando la inversión genera valor para las empresas y, al mismo tiempo, contribuye de manera significativa a las aspiraciones de desarrollo del país anfitrión".

El mandatario africano aprovechó la visita de Steinmeier para pedir tanto a Alemania como a la Unión Europea (UE) que mantengan su apoyo a los países del Sahel en su lucha contra el terrorismo yihadista.

"Estamos dispuestos a colaborar con ustedes para seguir haciendo frente al extremismo violento al que se enfrentan", señaló.

Mahama hizo esta petición en medio de los esfuerzos para restablecer las relaciones entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y la Alianza de Estados del Sahel (AES), integrada esta última por Burkina Faso, Níger y Mali.

Steinmeier ha realizado varias visitas a países africanos en años recientes: a Senegal en febrero de 2022; a Tanzania y Zambia entre octubre y noviembre de 2023; a Egipto en septiembre de 2024; a Nigeria, Sudáfrica y Lesoto en diciembre de ese mismo año; y a Ghana, Angola y, de nuevo, Egipto, en noviembre de 2025.