Entre dichas medidas, Amnistía menciona el desmantelamiento de los servicios de salud materna, la falta deliberada de medicamentos y la privación de acceso a tratamientos de fertilidad, lo que ha provocado muertes neonatales evitables, abortos espontáneos y, en algunos casos, el fallecimiento de mujeres durante el embarazo o el parto.

"Aunque Amnistía Internacional no pudo llegar a una conclusión definitiva sobre si Israel había impuesto estas medidas con la intención de impedir los nacimientos en el seno de la población palestina de Gaza, como se especifica en el artículo II.d de la Convención sobre el Genocidio, su patrón de conducta hace pensar que esa era su intención", añade en el informe la ONG, que pide una investigación externa.

El informe, titulado "Nulas condiciones para la existencia: Mujeres y niñas y las dimensiones de género del genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza", se basa en 228 entrevistas -realizadas entre octubre de 2023 y octubre de 2026- con mujeres y niñas, profesionales de la salud, personal de ONG y de la ONU .

También recurre a fotos y vídeos verificados, historiales médicos, imágenes de satélite y una investigación exhaustiva de fuentes palestinas, israelíes e internacionales.

Amnistía detalla que los ataques y el bloqueo israelíes a la entrada de mercancías ha forzado el cierre de todos los servicios de fecundación in vitro (FIV) de Gaza y negado el acceso a tratamientos de fertilidad al restringir drásticamente la salida de quienes los buscaban fuera de Gaza.

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"Miles de embriones y otro material reproductivo de familias palestinas almacenados en estos centros han sido destruidos", añade.

Además, el desplazamiento forzoso, las condiciones de vida extremas en tiendas de campaña durante años y la falta de alimentos y de garantías de seguridad limitan "de forma colectiva" la capacidad de las mujeres gazatíes para ejercer su autonomía reproductiva, detalla Amnistía.

Durante la presentación del informe a la prensa, Amal Siyam, directora del Centro de Asuntos de la Mujer de Gaza, afirmó que más de un millón de mujeres necesitan "ayuda urgente" debido al deterioro de sus condiciones de vida.

"Las mujeres y las niñas enfrentan muchas dificultades para satisfacer sus necesidades, especialmente las de higiene personal, sobre todo durante la menstruación, debido a la falta de agua y la dificultad para acceder a artículos de higiene personal y baños. Además, muchas comparten los baños con miles de desplazados", dijo.

Siyam explicó que más de 28.000 mujeres han perdido a sus maridos, lo que ha provocado que el número de hogares encabezados por mujeres haya aumentado del 12 % antes de la guerra al 25 %, unas muertes cuyo duelo no tienen tiempo de realizar porque se les exige permanecer fuertes y responsabilizarse de la familia.

Explicó que las mujeres han recurrido con frecuencia a reducir su propia ingesta de alimentos en favor de sus hijos, lo que ha tenido "graves consecuencias para su salud física y mental", en un entorno en el que "se enfrentan a la violencia de género y encuentran dificultades para acceder a diversos servicios, en particular a la atención médica y la salud reproductiva".

"Israel inflige sin tregua daños repetidos y acumulativos a las mujeres y las niñas de la Franja de Gaza ocupada desde octubre de 2023 como parte integrante de su genocidio en curso contra la población palestina", afirma Amnistía Internacional en este nuevo informe.

Y concluye que "Israel sigue cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza, como mínimo mediante el sometimiento intencional continuo a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física".